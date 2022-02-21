Товарищеский матч. «Тараз» и «Акрон» не забили голов

Казахстанские клубы продолжают учебно-тренировочные сборы в Турции.
«Тараз» сыграл вничью с «Акроном» (ФНЛ, Россия) – 0:0.
Состав «Тараза»: Мухаметжан Сейсен (В) – Елдос Ахметов, Алекс Джуниор, Лука Гадрани, Нурлан Даиров, Максат Амирханов (К) – Милен Гамаков, Абзал Таубай, Жакып Кожамберды – Абылайхан Жумабек, Бауыржан Байтана.
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