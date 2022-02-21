Камо Оганесян: «Ненависти или враждебного отношения к «Астане», когда играл за «Кайрат», не было»

Перешедший из «Кайрата» новичок «Астаны» Камо Оганесян высказался о своем отношении к столичному клубу.

– Когда я был в «Кайрате» и «Жетысу», я знал, что «Астана» – это большой клуб, который многократно становился чемпионом Казахстана, представлял страну на международной арене. Знал, что это очень сильный и организованный клуб. По имени он был принципиальным соперником, когда я играл в «Кайрате», но как таковой ненависти или враждебного отношения не было. Просто был клуб, который нужно было обыграть, так же как и других соперников. Да, есть какая-то определенная мотивация, что «Астана» – большой клуб, и если обыграть ее, то это громко звучит, у всех будет на слуху. Посмотрим, что будет в этом году. Надеюсь, мы выполним задачу, которую клуб ставит перед нами.

Это очень большой клуб с богатой историей, с большими титулами. Я только пришел, очень приятно находиться внутри клуба, потому что тут все дружелюбные, все друг друга поддерживают. Как меня приняли в команде, тоже впечатлен.

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