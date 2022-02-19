Максим Мусоров забил дебютную шайбу в USHL

Казахстанский нападающий Максим Мусоров, выступающий за «Де-Мойн Буканьерс» в USHL, забросил дебютную шайбу в составе клуба.

Он помог своей команде одержать победу в матче против «Линкольн Старс» (4:3 ОТ).

Мусоров провел 5 матчей за «Буканьерс», в которых набрал 5 (1+4) очков при показателе полезности «-2».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Работа клубов на сборах – как привет из прошлого: трансляции на уровне 90-х, «секретные» игроки и почти никаких комментариев

Этническая казашка Акнар Ардак выступает на Олимпиаде за Китай: спортсменка не выиграла медалей, но покорила зрителей красотой

Белорус Павловский: продал вещи и незаконно пересек границу, чтобы дебютировать в ММА, любит образы из аниме и готов зажигать в казахстанской лиге