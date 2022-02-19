Максим Мусоров забил дебютную шайбу в USHL

Казахстанский нападающий Максим Мусоров, выступающий за «Де-Мойн Буканьерс» в USHL, забросил дебютную шайбу в составе клуба.
Он помог своей команде одержать победу в матче против «Линкольн Старс» (4:3 ОТ).
Мусоров провел 5 матчей за «Буканьерс», в которых набрал 5 (1+4) очков при показателе полезности «-2».
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