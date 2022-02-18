Товарищеские матчи. «Кайрат» против «Сочи» и другие игры

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Казахстанские клубы проводят товарищеские матчи на УТС.

Алматинский «Кайрат» играет с «Сочи».

«Акжайык» – «Текстильщик» (14:00)

«Окжетпес» – «КАМАЗ» (20:00)

«Тобол» – «Днепр-1» (20:00)

«Астана» – «Шахтер» (Донецк) (20:00)

Время указано по Нур-Султану. 

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