Товарищеские матчи. «Кайрат» против «Сочи» и другие игры

Казахстанские клубы проводят товарищеские матчи на УТС.
Алматинский «Кайрат» играет с «Сочи».
«Акжайык» – «Текстильщик» (14:00)
«Окжетпес» – «КАМАЗ» (20:00)
«Тобол» – «Днепр-1» (20:00)
«Астана» – «Шахтер» (Донецк) (20:00)
Время указано по Нур-Султану.
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