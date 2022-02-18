«Астана» делала предложение сыну Ривалдо. Ривалдиньо отклонил его

«Астана» была заинтересована в бразильском форварде «Краковии» Ривалдиньо.

По информации Digisport, 26-летний игрок отклонил предложение казахстанского клуба, поступившее в этом месяце.

Ривалдиньо – сын обладателя «Золотого мяча», экс-форварда «Барселоны» Ривалдо.

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