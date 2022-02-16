«Ордабасы» продлил контракт с Седневым

Александр Седнев продолжит тренировать «Ордабасы».

Клуб объявил о продлении контракта с 48-летним специалистом.

В минувшем сезоне команда под его руководством заняла 5-е место в КПЛ.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FC ORDABASY | ФК «ОРДАБАСЫ» (@fc_ordabasy)

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