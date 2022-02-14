Товарищеский матч. Казахстан U-19 уступил сверстникам из Армении

Юношеская сборная Казахстана по футболу U-19 минимально уступила Армении (0:1) в товарищеском матче в Ереване.

Единственный гол забил Гамлен Минасян на 52-й минуте.

Состав сборной Казахстана: Данила Карпиков (В) – Даврон Закиров, Алихан Утешев, Амир Тлеубеков, Али Турганов – Мукагали Пангерей, Вадим Яковлев, Бауыржан Рахмет, Муроджон Халматов – Олжас Әділ, Абзал Қалау (к);

Резерв: Алишер Сулейменов (В) – Данияр Орда, Дамирхан Жабаев – Вячеслав Раскатов, Супьян Масудов, Айбек Райзо, Нуржан Ерланулы – Дияс Испанов.

16 февраля команды проведут еще один матч.

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