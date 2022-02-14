Футзальный «Кайрат» подписал защитника Графского до конца сезона

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Российский футзальный защитник Андрей Графский перешел в «Кайрат».

Соглашение рассчитано до конца сезона.

Последним клубом Графского был российский «Голден Игл».

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