Казахстанка Калмурзаева вышла в финал Олимпиады во фристайл-акробатике

Казахстанка Акмаржан Калмурзаева вышла в финал Олимпиады-2022 во фристайл-акробатике.

Она заняла первое место во второй квалификации, показав результат 98.68.

Результат Калмурзаевой в первой попытке – 70.86.

Жанбота Алдабергенова не смогла войти в топ-8 (80.56, 68.26) и завершила выступления.

Первый финал женской фристайл-акробатики стартует в 19:00.

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