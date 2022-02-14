Олжас Абраев: «Матч со сборной легионеров – это выход из сложной ситуации, когда нет возможности организовать игру с другими сборными»

Президент ПФЛК Олжас Абраев ответил на вопросы касательно товарищеского матча между сборной Казахстана и сборной легионеров КПЛ.

– Да, матч, конечно же, не является стандартным. Он состоялся не в официальную дату ФИФА, когда можно договариваться о контрольных встречах с другими сборными. Департамент сборных команд Казахстанской федерации футбола обратился к нам с просьбой организовать такую встречу, чтобы дать возможность тренерскому штабу просмотреть ближайший резерв сборной и оценить текущие кондиции ряда игроков.

– По какому принципу формировалась сборная ПФЛК, насколько сложно было договариваться с клубами, чтобы отпустили своих футболистов?

– Хочу сказать, что клубы с пониманием отнеслись к ситуации и отпустили футболистов, которые были свободны от участия в контрольных матчах в течение двух дней. График подготовки клубов сместился в связи с чрезвычайным положением в стране. И сейчас почти все команды играют в неделю по два, а то и сразу три товарищеских матча, чтобы набрать кондиции к старту сезона. В этой ситуации мы обговаривали с клубами, чтобы они предоставили тех игроков, которые сейчас по физическому состоянию не имеют противопоказаний получать дополнительную нагрузку. Именно в связи с действующим тренировочным процессом в клубах сборная легионеров собралась не в том составе, в каком бы хотелось ее видеть многим болельщикам.

– Тренерский штаб сборной иностранных футболистов возглавил один из перспективных казахстанских специалистов Андрей Карпович, который параллельно является действующим тренером «Кызыл-Жар СК». Удалось ли ему совместить работу и в сборной, и в клубе?

– Андрей Владимирович – специалист высокого класса. Мы благодарим руководство «Кызыл-Жара», что не только разрешили Карповичу попробовать себя в роли тренера сборной, но и помогли команде ПФЛК с необходимым персоналом. Большое спасибо членам недавно созданного технического комитета лиги, которые начали активную работу. Организация данного матча, в которой непосредственное участие приняли члены комитета Андрей Карпович и Улугбек Асанбаев, помогла главной команде страны решить локальные задачи, которые ставились перед ПФЛК департаментом сборных КФФ.

– Какова вероятность, что такой матч может снова быть сыгран в будущем?

– Прямо скажем, что такая встреча – это выход из сложной ситуации, когда нет возможности организовать полноценный товарищеский матч с другими сборными. Лига откликнулась на просьбу федерации провести встречу в преддверии важного матча с Молдовой. Хочу поблагодарить всех футболистов, кто принял участие в игре. Спасибо местным организаторам матча, персоналу, всем причастных к тому, чтобы матч состоялся. Но все же уверен, что подобная практика – это исключение из стандартных правил, в связи с нестандартной ситуацией и следующую такую игру мы увидим не скоро.

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