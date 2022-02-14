Вороговский забил первый мяч за «Моленбек»

Защитник сборной Казахстана Ян Вороговский забил дебютный мяч за бельгийский «Моленбек».

Он поразил ворота «Дейнзе» в 20-м туре Первой лиги Бельгии.

25-летний игрок перешел в команду из «Кайрата». Статистика Вороговского здесь.

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