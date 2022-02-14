Сборная Казахстана минимально обыграла сборную легионеров КПЛ

В Турции состоялся товарищеский матч между сборной Казахстана по футболу и сборной легионеров КПЛ.

Команда Талгата Байсуфинова одержала минимальную победу над сборной Андрея Карповича.

Голы: Асхат Тагыберген (5’), Оралхан Омиртаев (21’) – Кирилл Сидоренко (60’);

Казахстан: Мухамеджан Сейсен (В) – Дмитрий Шомко, Темирлан Ерланов, Александр Марочкин, Адильбек Жумаханов, Багдат Каиров – Асхат Тагыберген, Серикжан Мужиков (К), Арман Кенесов – Оралхан Омиртаев, Абылайхан Жумабек;

Резерв: Бекхан Шайзада (В) – Сергей Малый, Динмухамед Кашкен, Сагадат Турсынбай, Максат Тайкенов, Алибек Касым, Нурлан Даиров – Исламбек Куат, Эльхан Астанов – Станислав Басманов, Абат Аймбетов;

Сборная легионеров КПЛ: Марко Милошевич (В) – Евгений Козлов, Али Гаджибеков (К), Тарас Бондаренко, Бруно – Сергей Тихоновский, Рати Арзадашвили, Шафик Тигруджа – Эйдер Коста, Симонас Урбис, Рафаэль Оливейра;

Резерв: Сергей Литовченко (В) – Ислам Жилов, Пламен Димов, Владимир Гиняитис – Тодор Петрович, Паро Юсуф, Никита Маляров, Анатолий Катрич, Расамбек Ахматов – Кирилл Сидоренко, Корома;

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