«Астана» и «Тобол» отменили товарищеские матчи ради сборной Казахстана

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«Тобол» и «Астана» не сыграют против «Нижнего Новгорода» и ФК «Ингулец» соответственно.

Товарищеские встречи отменены в связи с УТС национальной сборной Казахстана в Турции.

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