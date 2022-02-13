«Астана» и «Тобол» отменили товарищеские матчи ради сборной Казахстана

«Тобол» и «Астана» не сыграют против «Нижнего Новгорода» и ФК «Ингулец» соответственно.

Товарищеские встречи отменены в связи с УТС национальной сборной Казахстана в Турции.

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Результаты Казахстана на зимних Играх удручают: последнее золото завоевали в 1994-м, а дважды остались совсем без наград

Казахстанская конькобежка Прокашева завоевала бронзу Олимпиады в 1998 году (не помешала даже сильная аллергия), а потом пыталась продать медаль