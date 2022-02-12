Такулов и Тастанбеков подписали контракт с «Атырау»

«Атырау» подписал контракт с российским полузащитником Сосланом Такуловым и с молодым казахстанцем Сабитом Тастанбековым.

Такулов выступал в России за ставропольское «Динамо», «Сатурн», а также в грузинском «Рустави», белорусском «Слуцке» и в карагандинском «Шахтере».

Последним клубом игрока был уральский «Акжайык», в котором провел 20 матчей без результативных действий.

Тастанбеков является воспитанником мангистауского футбола. Ранее выступал за дублирующую команду «Атырау». В прошлом году дебютировал в Премьер-лиге за главную команду, сыграв 16 минут в игре против «Шахтера» (0:1).

Всего за «нефтяников» сыграл 10 матчей, в которых отличился одной голевой передачей

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