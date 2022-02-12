Экс-игрок «Окжетпеса» Карпов: «Работа в «Сочи» станет хорошим трамплином для продолжения карьеры»

Экс-игрок «Окжетпеса» и «Кызыл-Жара» Дмитрий Карпов рассказал детали контракта с российским «Сочи».

– Меня пригласили на работу в юношескую команду клуба U-16, которая будет участвовать в Юношеской футбольной лиге (ЮФЛ), а также играть в Кубке России, где будет конкурировать с академиями таких знаменитых клубов, как «Спартак», ЦСКА, «Зенит» и другими.

– В чем именно будет заключаться ваша работа в «Сочи»?

– На новом месте я смогу тесно сотрудничать с аналитическим отделом основного состав клуба, на который делает особую ставку их тренерский штаб, ведомый главным тренером Владимиром Федотовым. Отмечу, что на берегу Черного моря у меня будет отличная возможность повышать уровень профессиональной подготовки, где я смогу посещать множество семинаров и курсов, а также обучаться теоретическим и практическим знаниям основ аналитики и скаутинга.

– Какие условия вас там ждут?

– Меня уже успели ввести в курс дела, рассказав о проекте, в котором мне предстоит трудиться, а именно то, что руководство клуба хочет основать собственную академию, которую планируют открыть в ближайшее время. Для этого не жалеют средств и создают все условия, а возможности и ресурсы сочинцев действительно впечатляют: при учебно-тренировочной базе доступны восемь полей – шесть искусственных и два натуральных покрытия. Занятия тут построены таким образом, что основной состав и молодежные команды тренируются на одной базе, частенько работая в тесном контакте друг с другом.

– Были ли в Казахстане после «Жетысу» другие варианты продолжения карьеры?

– Да, были два предложения, от клуба КПЛ и из Первой лиги, однако, нужно было ждать, пока в этих командах откроется штатная вакансия одного из тренеров. Пока я договаривался с ними, на меня вышли представители «Сочи», которые предложили занять должность в структуре их молодежной команды, пообещав там самостоятельную работу.

На данном этапе для меня это очень важно и нужно, так как в марте я поеду в Киев, где собираюсь защищать тренерский диплом УЕФА категории «А», ради которого отучился на соответствующих курсах. Их предложение пришлось как нельзя кстати, потому что специалисту моей области необходимо постоянно находиться в тонусе, чтобы не растерять навыки и приобретенный опыт. Считаю, что работа в клубе РПЛ будет отличным подспорьем для меня – навстречу новым знаниям и хорошим трамплином для продолжения карьеры.

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