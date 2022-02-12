Чемпионат Казахстана по футзалу. «Кайрат» разгромил «Атырау», «Актобе» сыграл вничью с «Каспием» и другие матчи

Сегодня пройдут очередные матчи чемпионата Казахстана по футзалу.

Таблица турнира здесь.

«Нур-Султан» – «Окжетпес» – 7:1 (Борханов, Дарибай – по 2, Карбаев, Абдрасилов, Степанов – Хамидов)

«Кайрат» – «Атырау» – 5:0 (Оразов – 2, Витао, Игита, Акбаликов)

«Актобе» – «Каспий» – 4:4 (Даулетов – 2, Кульбаев, Валенко – Кабеса, Абдрахманов, Каражанов, Рафинья)

«Байтерек» – «Рахмет» – 3:2

ПРИМЕЧАНИЕ: Время по Нур-Султану.

*: На клуб МФК «Актобе» наложена санкция в виде проведения матчей без зрителей 12-13 февраля из-за беспорядков на последнем домашнем матче команды «Актобе»

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