Лучший бомбардир футзального Евро Оразов: «Огромная благодарность человеку, который закрыл нам счет, көрімдік. А кушаем мы немало»

Лучший бомбардир чемпионата Европы по футзалу Биржан Оразов отметил получение награды в близком кругу.

«Огромная благодарность человеку, который закрыл нам счет, көрімдік, несмотря на то что мы едва знакомы. А кушаем мы немало», – написал игрок сборной Казахстана в инстаграме.

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