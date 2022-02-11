Лучший бомбардир футзального Евро Оразов: «Огромная благодарность человеку, который закрыл нам счет, көрімдік. А кушаем мы немало»

Теги чемпионат Европы сборная Казахстана Sports.ru - Казахстан Биржан Оразов Спорт Казахстана

Лучший бомбардир чемпионата Европы по футзалу Биржан Оразов отметил получение награды в близком кругу.

«Огромная благодарность человеку, который закрыл нам счет, көрімдік, несмотря на то что мы едва знакомы. А кушаем мы немало», – написал игрок сборной Казахстана в инстаграме.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ORAZOV BIRZHAN (@orazov17)

Феномен из Казахстана: Рахмонов одолел очередного бразильца в UFC и продлил серию побед

Результаты Казахстана на зимних Играх удручают: последнее золото завоевали в 1994-м, а дважды остались совсем без наград

Казахстанская конькобежка Прокашева завоевала бронзу Олимпиады в 1998 году (не помешала даже сильная аллергия), а потом пыталась продать медаль

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные