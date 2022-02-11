«Атырау» подписал Парагульгова

Казахстанский полузащитник Магомед Парагульгов стал игроком «Атырау».
Последним клубом выпускника «Оле Бразил» был «Торпедо» из Кутаиси.
Статистика 27-летнего игрока здесь.
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