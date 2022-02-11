Тренер «Алании» Гогниев прошел стажировку в «Кайрате»

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев прошел стажировку у Курбана Бердыева в «Кайрате».
Стажировка включала в себя посещение двух тренировок «Кайрата» и контрольной встречи против «Бораца» (1:2).
Пока команда пополняет силы перед заключительным сбором, Спартак Гогниев остался в Анталье для того, чтобы пройти стажировку у Курбана Бердыева. В рамках обучения наш главный тренер посетил две тренировки «Кайрата» и контрольную встречу команды Бердыева против «Бораца». pic.twitter.com/JOwX8Vcn1z— ФК «Алания» (@fc_alania) February 10, 2022
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