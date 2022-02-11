Тренер «Алании» Гогниев прошел стажировку в «Кайрате»

Теги Спартак Гогниев Курбан Бердыев Кайрат Алания Владикавказ Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев прошел стажировку у Курбана Бердыева в «Кайрате».

Стажировка включала в себя посещение двух тренировок «Кайрата» и контрольной встречи против «Бораца» (1:2).

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