Анонсирован первый бой Чоршанбиева в Казахстане

Официально анонсирован первый бой Азизхана Чоршанбиева в казахстанском промоушена ПОП-ММА Ruh.
Соперником представителя Таджикистана и одной из звезд российского поп-мма станет казахстанец Ерасыл Шукатаев (9-3).
Ерасыл успел выступить во всех крупных казахстанских лигах – Naiza, Octagon, Alash Pride.
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