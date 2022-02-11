Анонсирован первый бой Чоршанбиева в Казахстане

Официально анонсирован первый бой Азизхана Чоршанбиева в казахстанском промоушена ПОП-ММА Ruh.

Соперником представителя Таджикистана и одной из звезд российского поп-мма станет казахстанец Ерасыл Шукатаев (9-3).

Ерасыл успел выступить во всех крупных казахстанских лигах – Naiza, Octagon, Alash Pride.

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