НХЛ: шансы Коламбуса и Миннесоты на победу в матче регулярного сезонаМатч регулярного сезона НХЛ между «Коламбусом» и

Матч регулярного сезона НХЛ между «Коламбусом» и «Миннесотой» пройдет 19.12.2025 в Коламбусе на «Нейшнвайд Арене». Команды подходят к игре в разном состоянии: хозяева затянули серию без побед и испытывают проблемы в обороне, тогда как гости идут на победной серии и стабильно набирают очки, укрепляя позиции в таблице. Для болельщиков важны составы и кадровая ситуация: ниже собраны травмы и ориентировочные стартовые сочетания, а также время начала и трансляция матча. С учетом текущей формы и статистики очных встреч оправданным выглядит выбор исхода на победу «Миннесоты» с учетом овертайма и буллитов за коэффициент около 1.85. Гости надежно действуют в защите и регулярно забивают этому сопернику. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

«Коламбус» переживает непростой отрезок сезона и не выигрывает в семи последних матчах. Команда пропускает в 30 встречах подряд, а за последние пять игр средний показатель составляет 3.60 шайбы, что указывает на системные трудности в оборонительной игре. При этом атака не всегда компенсирует ошибки в своей зоне: в последних пяти матчах «Коламбус» забивает в среднем 1.80 шайбы. Тем не менее в очных встречах с «Миннесотой» хозяева регулярно находят возможности для взятия ворот и забивали в шести последних матчах против этого соперника. В четырех недавних играх команда также отличалась голами, однако нестабильность в завершении и слабая игра в меньшинстве мешают набирать очки.

«Миннесота» подходит к матчу в отличной форме и побеждает в четырех последних встречах. Команда не проигрывает «Коламбусу» в 11 из 13 последних матчей и забивает этому сопернику в 15 встречах подряд, что подчеркивает удобный стиль противостояния. В атаке гости выглядят особенно убедительно: «Миннесота» забивает в 29 матчах кряду, а средний показатель за последние пять игр составляет 4.60 шайбы. Оборона также демонстрирует высокий уровень надежности. В последних пяти матчах команда пропускает в среднем 1.40 шайбы, сохраняя баланс между агрессией и контролем. Такая совокупность факторов делает гостей фаворитами встречи.

Последние матчи и личные встречи

В последних матчах «Коламбус» часто уступает из-за ошибок в защите и неудачных концовок периодов. «Миннесота» же проводит встречи более дисциплинированно и стабильно реализует свои моменты. Очные матчи между командами нередко проходят результативно, но преимущество по результатам остается за гостями.

Травмированные игроки

У «Коламбуса» на данный момент отсутствует подтвержденная информация о травмах ключевых хоккеистов, способных существенно повлиять на стартовые сочетания.

В составе «Миннесоты» также нет официальных данных о серьезных повреждениях у лидеров команды.

Когда начнется матч «Коламбус» – «Миннесота», и где смотреть

Матч регулярного сезона между «Коламбусом» и «Миннесотой» состоится 19.12.2025 в Коламбусе на «Нейшнвайд Арене» и начнется в 03:00 по московскому времени. Прямая трансляция — платформа «VK Видео» и онлайн-сервис Setanta Sports.