Неожиданный кадр из фильма «Зачинщики»: американцы смотрят матч КХЛ в пабе. Что?!

Удивительные отсылки к России.

Недавно состоялась премьера фильма «Зачинщики» – американского телекрайма с Мэттом Деймоном и Кейси Аффлеком в главных ролях. Уникальный момент: на 74-й минуте фильма герой смотрит матч КХЛ в бостонском пабе.

В интернете мелькает предположение, что это трансляция от 20 сентября 2015 года. Матч проходил между «Локомотивом» и «Торпедо» (3:1) и мало чем запомнился в игровом плане. Зато создателям фильма он явно приглянулся.

Разбираемся, как такое вообще возможно.

Кажется, так создатели фильма обходят авторские права. Но вы удивитесь – американцы правда смотрят КХЛ

Рори – так зовут персонажа Мэтта Деймона – не общается с сыном. Он накопил достаточно долгов: нечем платить даже по кредиту за хоккейную экипировку сына. Поэтому Рори избегает личной встречи, но следит за ним издалека.

Когда Рори сидит в фургоне, видно фасад хоккейной школы сына. Очевидно, он играет за команду «Блюфинс». Клуб с таким названием действительно существовал и даже какое-то время базировался в Кейп-Коде – городе из штата Массачусетс, в котором происходит действие фильма.

Интересно, что хоккейный центр, где в фильме расположился клуб, существует на самом деле. Он назван в честь Майка Эрузионе – автора победного гола сборной США на Олимпийских играх-1980 в Лейк-Плэсиде. Эрузионе тогда был капитаном, а его решающая шайба в финале прилетела в ворота сборной СССР.

Вот и еще одна косвенная отсылка в фильме к нашему хоккею.

Но самое интересное происходит в конце. Там персонаж Винга Реймза сидит в пабе Бостона и пьет кофе. Сцена длиться не более нескольких секунд и на первый взгляд ничем не привлекает. Но если обратить внимание на фон, то можно по-настоящему удивиться: в американском баре действительно идет трансляция матча КХЛ.

Разобрать фамилии или номера игроков практически нереально из-за заблюренности картинки. Если смотреть по кадрам, угадывается 23-й номер у игрока в белой форме. Похоже на Владислава Богословского, который играл в «Торпедо» с 2015-го по 2017-й. Счет игры также не видно – на кадрах показан момент повтора опасного момента без статистики.

Отчетливо в кадре видно только логотипы спонсоров на бортах. Среди них – Согаз и РЖД. По еще не обновленному логотипу Согаза складывается впечатление, что это игра действительно была до 2020-го. Цвет формы напоминает домашние джерси «Локомотива» и гостевые у «Торпедо».

По всем признакам догадка пользователей вполне похожа на правду: это и правда матч «Локомотива» и «Торпедо» из сезона-2015/16.

По словам создателей, съемка сцен в баре проходила в Larry’s Pub, который расположен в Нью-Йорке. Действие фильма происходит в Бостоне – там также снимали часть сцен. Сложно представить, что где-либо в этих локациях реально встретить трансляцию КХЛ в спортбарах.

Поиск в интернете не дает конкретного ответа на этот вопрос. Большинство баров в Америке чаще всего показывают игры местных команд. За редким исключением встречаются трансляции европейских лиг, но найти такое место довольно сложно.

Американцы на самом часто задаются вопросом, где можно посмотреть матчи КХЛ. Подобных запросов достаточно на Reddit. Особенно эти обсуждения стали популярны после того, как ESPN+ и Portable.tv прекратили трансляции КХЛ. Например, в прошлом сезоне искали матчи «Сочи» – так болельщики следили за Матвеем Мичковым.

В фильме же использование отрывка из старого матча КХЛ наверняка связано с обходом пользовательских прав НХЛ. Создателям пришлось бы их нарушить, если бы они взяли трансляцию местной игры. И таким приемом на самом деле пользуются часто.

Запоминайте – в фильмах с американским футболом на фоне чаще всего показывают Канадскую лигу.

Спортивные отсылки связаны с Бостоном – создатели вспомнили Бобби Орра, который тоже мог стать частью истории хоккея СССР

На самом деле хоккей в качестве фоновой темы часто мелькает в фильме. Сами персонажи фильма нередко говорят про любовь к этому виду спорта, а некоторые из них планируют сбежать в Монреаль – довольно известное место в Канаде среди хоккейных болельщиков.

Производством фильма занималась кинокомпания Artists Equity, созданная Беном Аффлеком и Мэттом Дэймоном. Кейси Аффлек, который также как и Дэймон сыграл главную роль, выступил соавтором идеи. Все трое выросли в Массачусетсе и напрямую связаны с Бостоном.

Актеры признаются, что в фильме им было важно показать родной город уникальным, каким они его знают на самом деле. От этого появилось много отсылок к хоккею – в Бостоне любят спорт и с особым фанатизмом поддерживают местные команды.

Дэймон говорил о болельщиках в Бостоне в интервью The Ringer: «Я не воспринимал наш ярый фанатизм, как что-то уникальное, пока не начал путешествовать по другим городам. В других городах люди так не сходят с ума по своей команде, если только вы не в Филадельфии. Моей семье сложно понять меня, когда я поддерживаю родную команду в плей-офф ».

Дэймон действительно не раз был замечен среди фанатов «Брюинз». Его герой в фильме также поддерживает бостонскую команду и рассказывает историю, как он с отцом в детстве ходил на последний матч Бобби Орра – легендарного защитника «Брюинз».

Интересно, что эта история вполне может быть реальной из жизни самого Дэймона. Персонажу на момент последнего матча Орра было семь лет. Сама игра прошла 29 октября сезона-1978/79 – актер тогда только отпраздновал восьмилетие.

В фильме есть еще одна важная отсылка к Орру. В кабинете психолога, к которому ходит на прием Рори, висит знаменитая фотография Рэя Люссье. Она получила название «Летающий Бобби Орр». На картине изображен момент с победным голом защитника в овертайме финального матча с «Блюз» – именно он в сезоне-1969/70 принес «Брюинз» первый за 29 лет Кубок Стэнли.

Сам Орр чуть не стал живой отсылкой к советскому хоккею. Защитник был близок к тому, чтобы сыграть в легендарной Суперсерии 1972 года, но его подвели проблемы с коленом. Орр до последнего надеялся сыграть в матчах против сборной СССР и даже летал на восьмую игру в Москву, но ты и не вышел на лед.

Но это уже скорее случайность, чем закономерность.

Фото: East News /Apple TV+ / Apple Original Films / Collection ChristopheL via AFP, Kevin Winter / Getty Images via AFP, AP Photo/Jason DeCrow, Ray Lussier/The Boston Herald via AP; winthropmemorials.org ; Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press