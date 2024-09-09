История тафгаев в НХЛ: как они появились и куда так быстро пропали

Атавизм хоккея.

Мэтт Ремпе – одна из сенсаций прошедшего сезона НХЛ. Нет, 22-летний новичок лиги не набрал тысячу очков и даже не обошел Коннора Бедарда в борьбе за «Колдер Трофи».

Ремпе вернул в НХЛ старое амплуа – тафгая .

203-сантиметровый нападающий набрал 71 минуту штрафа в 17 матчах. Экс-боец Жорж Ларак работает с Мэттом прямо сейчас и предупреждает: это было только начало. «Если вы думаете, что Ремпе был проблемой в том сезоне, подождите следующего», – пригрозил Ларак. Сам Мэтт публично благодарит его за работу над драками. За лето Ремпе взял от Ларака много интересных деталей.

Сам Жорж накуролесил на 1126 минут за 695 матчей в лиге. И хотя этот показатель не входит даже в топ-100 за всю историю, современную НХЛ им можно испугать.

Появление тафгаев в НХЛ – ответ на дефицит кадров

Хоккей всегда был контактным видом спорта, но тафгаи – игроки, которые только и умеют на льду что драться – появились относительно недавно. И, как оказалось, ненадолго.

В середине прошлого века эталоном жесткости были самые мастеровитые из игроков. Горди Хоу набрал 1905 минут за карьеру, Тед Линдсей – 2002.

В конце 60-х все изменилось: лига расширилась с 6 до 12 команд, но игроков на всех не хватило. Ответом на кадровый голод стала тупая сила. Тренеры преодолевали низкий профессионализм за счет коллективного агрессивного стиля.

Наибольшего успеха добилась «Филадельфия». В середине 70-х «Флайерс» – тогда их чаще называли «хулиганами с большой дороги» – взяли два Кубка Стэнли. Через драфт «Филадельфию» попали игроки, которые впоследствии получили говорящие прозвища – Дэйв «Кувалда» Шульц и Боб «Гончий пес» Келли. Те наскакивали не только на соперников, но иногда и на судей. 472 минуты Шульца в сезоне-1975/76 – бессмертный рекорд НХЛ.

На следующей итерации в лигу активно полетели шведы и финны – они во многом заполнили тот недостаток мастерства, который ощущался так остро. Но толерантность к жестокости в игре по-прежнему была высокой, поэтому команды с удовольствием давали работу самым опасным из бойцов. Именно тогда их стали называть тафгаями.

Роль тафгаев заключалась в том, чтобы охранять лидеров команды. Любой тычок, подножка, силовой прием на звезде грозил обидчику кровавыми последствиями – настоящий механизм сдержек и противовесов.

«Многие фанаты не понимали, почему Уэйна Гретцки никогда не притесняли и не атаковали. Им казалось, что НХЛ издала положение, по которому против него запрещалось играть жестко, потому что он был главной звездой лиги. Но НХЛ никогда не вводила такого правила. Этим правилом был Дэйв Семенко», – говорил Дон Черри, известный канадский игрок и скандальный телеэксперт.

«Телохранители Гретцки» – неофициальный, но очень популярный статус. За него даже развернулась конкуренция: Семенко ушел из «Эдмонтона» после подписания Марти Максорли, который позднее последовал за Гретцки в «Лос-Анджелес».

Как исчезновение тафгаев связано с потолком зарплат?

Точкой невозврата для тафгаев стал локаут в сезоне-2004/05. Во время забастовки лига удлинила дисквалификации за драки и ужесточила наказания за другие грубые нарушения правил.

В начале века среднее количество драк колебалось от 0,5 до 0,7 за матч, но с 2008 года неуклонно уменьшалось. Минимум – в сезоне 2019/20 (0,15). Потом показатель чуть поднялся и в прошедшей регулярке остановился на 0,26, но главное – пока не пришел Ремпе, в лиге не было профильных тафгаев.

Значительную роль в этом сыграло введение потолка зарплат в 2005-м. Количество игроков и, как следствие, конкуренция за место в лиге заметно увеличились по сравнению с 1970-80-ми, а ресурсы стали ограниченными. Тем, кто стремился к успеху, пришлось тратить деньги гораздо внимательнее, чем прежде. Содержание тафгаев оказалось экономически невыгодным и даже невозможным – когда есть потребность в игроке, платить драчуну незачем.

Вероятно, нежелание распространять тафгайство и дальше было обоюдным – игроки тоже страдали. В одно лето 2011-го умерли сразу три известных тафгая:

● Уэйд Белак – по неокончательной, но официальной и наиболее правдоподобной версии, – совершил самоубийство. Последние пять лет жизни он страдал от депрессии.

● Рик Рипьен тоже безуспешно боролся с этим заболеванием и тоже совершил самоубийство. Рипьен, в отличие от Белака, еще во время карьеры подавал тревожные знаки. Пропустив 70 матчей из-за нескольких старых травм, он вернулся на лед и вскоре устроил драку. Рипьена удалили до конца матча, и по пути в раздевалку он схватил за грудки фаната. Рик и лига принесли извинения.

● 28-летнего Дерека Бугаарда нашли мертвым на утро после похода в бар. У тафгая была зависимость от таблеток, которые он употреблял на фоне многочисленных травм. Бугарда дважды отправляли на реабилитацию, но он срывался и прятал таблетки от друзей и родных. На вскрытии медики обнаружили у Дерека начальную стадию СТЕ – аналог болезни Альцгеймера. Все – из-за повреждений мозга в результате постоянных драк.

Жизнь тафгаев после спорта не предопределена: одни умирают молодыми, другие становятся тренерами

Тафгаи нередко умирают молодыми. В начале 2023-го умер 52-летний Джино Оджик. Врачи диагностировали у него амилоидоз – неизлечимое заболевание, при котором в сердце или почках откладывается ненужный белок.

В марте этого года скончался Крис Саймон – экс-игрок НХЛ и «Витязя». Саймон завершил карьеру из травм, самая страшная – травматическая энцефалопатия. Кроме того, он страдал депрессией, посттравматическим расстройством, артритом плеча, кистей, коленей, спины и шеи. После ухода из спорта Крис не мог найти работу, а в 2017-м году он просил суд признать себя банкротом.

Многие из более удачливых и крепких тафгаев успели пожалеть о выбранном амплуа. «Я оказался моделью для поведения молодых игроков, – говорил Дэйв «Кувалда» Шульц в начале 80-х, в октябре ему исполнится 75 лет. – Довольно скоро дети стали имитировать меня, а не Бобби Орра. Если игра в хоккей означает драку, то выбирайте лучше гольф, теннис или что-нибудь другое, где важны навыки и умения, а не насилие».

Ученые отдельно исследуют связь между травмами головы и списком болезней, от которых страдал Саймон. Но консенсусного мнения в науке еще не сложилось. Некоторые исследования свидетельствуют о кумулятивном эффекте множественных сотрясений и травм головы; в других сообщалось о нулевых результатах.

Неоспоримый вывод только один и звучит очень осторожно: несколько сотрясений в анамнезе – фактор риска когнитивных нарушений и проблем с психическим здоровьем. Но статистическая вероятность этого риска ничего не значит для каждого конкретного случая: экс-тафгай с 5 сотрясениями может избежать депрессии, а какой-нибудь человек с никогда не травмированной головой может с ней столкнуться.

Не зря в истории есть и много контрпримеров, когда тафгаев ждала долгая и насыщенная жизнь. Из топ-10 игроков в истории НХЛ по количеству штрафных минут трое вернулись в лигу тренерами:

● Идущий вторым Дэйл Хантер один сезон руководил «Вашингтоном», сейчас он занимается молодежью в лиге Онтарио;

● Крейг Беруби (7-е место) работает тренером с 2013 года;

● Рик Токетт (10-е место) начал тренерскую карьеру сразу после окончания игровой, в 2002-м.

Интуитивно кажется, что каждый тафгай, как и любой другой человек, сам решает, как строить жизнь. В этом смысле удары по голове непредсказуемы не только по направлению: одним разрушают личность – другим закаляют характер.

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Фото: East News /AP Photo/Derik Hamilton, Larry MacDougal/The Canadian Press via AP, File, THE CANADIAN PRESS/Darryl Dyck; РИА Новости /Максим Богодвид