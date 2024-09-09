История тафгаев в НХЛ: как они появились и куда так быстро пропали
Атавизм хоккея.
Мэтт Ремпе – одна из сенсаций прошедшего сезона НХЛ. Нет, 22-летний новичок лиги не набрал тысячу очков и даже не обошел Коннора Бедарда в борьбе за «Колдер Трофи».
Ремпе вернул в НХЛ старое амплуа – тафгая.
203-сантиметровый нападающий набрал 71 минуту штрафа в 17 матчах. Экс-боец Жорж Ларак работает с Мэттом прямо сейчас и предупреждает: это было только начало. «Если вы думаете, что Ремпе был проблемой в том сезоне, подождите следующего», – пригрозил Ларак. Сам Мэтт публично благодарит его за работу над драками. За лето Ремпе взял от Ларака много интересных деталей.
Сам Жорж накуролесил на 1126 минут за 695 матчей в лиге. И хотя этот показатель не входит даже в топ-100 за всю историю, современную НХЛ им можно испугать.
Появление тафгаев в НХЛ – ответ на дефицит кадров
Хоккей всегда был контактным видом спорта, но тафгаи – игроки, которые только и умеют на льду что драться – появились относительно недавно. И, как оказалось, ненадолго.
В середине прошлого века эталоном жесткости были самые мастеровитые из игроков. Горди Хоу набрал 1905 минут за карьеру, Тед Линдсей – 2002.
В конце 60-х все изменилось: лига расширилась с 6 до 12 команд, но игроков на всех не хватило. Ответом на кадровый голод стала тупая сила. Тренеры преодолевали низкий профессионализм за счет коллективного агрессивного стиля.
Наибольшего успеха добилась «Филадельфия». В середине 70-х «Флайерс» – тогда их чаще называли «хулиганами с большой дороги» – взяли два Кубка Стэнли. Через драфт «Филадельфию» попали игроки, которые впоследствии получили говорящие прозвища – Дэйв «Кувалда» Шульц и Боб «Гончий пес» Келли. Те наскакивали не только на соперников, но иногда и на судей. 472 минуты Шульца в сезоне-1975/76 – бессмертный рекорд НХЛ.
На следующей итерации в лигу активно полетели шведы и финны – они во многом заполнили тот недостаток мастерства, который ощущался так остро. Но толерантность к жестокости в игре по-прежнему была высокой, поэтому команды с удовольствием давали работу самым опасным из бойцов. Именно тогда их стали называть тафгаями.
Роль тафгаев заключалась в том, чтобы охранять лидеров команды. Любой тычок, подножка, силовой прием на звезде грозил обидчику кровавыми последствиями – настоящий механизм сдержек и противовесов.
«Многие фанаты не понимали, почему Уэйна Гретцки никогда не притесняли и не атаковали. Им казалось, что НХЛ издала положение, по которому против него запрещалось играть жестко, потому что он был главной звездой лиги. Но НХЛ никогда не вводила такого правила. Этим правилом был Дэйв Семенко», – говорил Дон Черри, известный канадский игрок и скандальный телеэксперт.
«Телохранители Гретцки» – неофициальный, но очень популярный статус. За него даже развернулась конкуренция: Семенко ушел из «Эдмонтона» после подписания Марти Максорли, который позднее последовал за Гретцки в «Лос-Анджелес».
Как исчезновение тафгаев связано с потолком зарплат?
Точкой невозврата для тафгаев стал локаут в сезоне-2004/05. Во время забастовки лига удлинила дисквалификации за драки и ужесточила наказания за другие грубые нарушения правил.
В начале века среднее количество драк колебалось от 0,5 до 0,7 за матч, но с 2008 года неуклонно уменьшалось. Минимум – в сезоне 2019/20 (0,15). Потом показатель чуть поднялся и в прошедшей регулярке остановился на 0,26, но главное – пока не пришел Ремпе, в лиге не было профильных тафгаев.
Значительную роль в этом сыграло введение потолка зарплат в 2005-м. Количество игроков и, как следствие, конкуренция за место в лиге заметно увеличились по сравнению с 1970-80-ми, а ресурсы стали ограниченными. Тем, кто стремился к успеху, пришлось тратить деньги гораздо внимательнее, чем прежде. Содержание тафгаев оказалось экономически невыгодным и даже невозможным – когда есть потребность в игроке, платить драчуну незачем.
Вероятно, нежелание распространять тафгайство и дальше было обоюдным – игроки тоже страдали. В одно лето 2011-го умерли сразу три известных тафгая:
● Уэйд Белак – по неокончательной, но официальной и наиболее правдоподобной версии, – совершил самоубийство. Последние пять лет жизни он страдал от депрессии.
● Рик Рипьен тоже безуспешно боролся с этим заболеванием и тоже совершил самоубийство. Рипьен, в отличие от Белака, еще во время карьеры подавал тревожные знаки. Пропустив 70 матчей из-за нескольких старых травм, он вернулся на лед и вскоре устроил драку. Рипьена удалили до конца матча, и по пути в раздевалку он схватил за грудки фаната. Рик и лига принесли извинения.
● 28-летнего Дерека Бугаарда нашли мертвым на утро после похода в бар. У тафгая была зависимость от таблеток, которые он употреблял на фоне многочисленных травм. Бугарда дважды отправляли на реабилитацию, но он срывался и прятал таблетки от друзей и родных. На вскрытии медики обнаружили у Дерека начальную стадию СТЕ – аналог болезни Альцгеймера. Все – из-за повреждений мозга в результате постоянных драк.
Жизнь тафгаев после спорта не предопределена: одни умирают молодыми, другие становятся тренерами
Тафгаи нередко умирают молодыми. В начале 2023-го умер 52-летний Джино Оджик. Врачи диагностировали у него амилоидоз – неизлечимое заболевание, при котором в сердце или почках откладывается ненужный белок.
В марте этого года скончался Крис Саймон – экс-игрок НХЛ и «Витязя». Саймон завершил карьеру из травм, самая страшная – травматическая энцефалопатия. Кроме того, он страдал депрессией, посттравматическим расстройством, артритом плеча, кистей, коленей, спины и шеи. После ухода из спорта Крис не мог найти работу, а в 2017-м году он просил суд признать себя банкротом.
Многие из более удачливых и крепких тафгаев успели пожалеть о выбранном амплуа. «Я оказался моделью для поведения молодых игроков, – говорил Дэйв «Кувалда» Шульц в начале 80-х, в октябре ему исполнится 75 лет. – Довольно скоро дети стали имитировать меня, а не Бобби Орра. Если игра в хоккей означает драку, то выбирайте лучше гольф, теннис или что-нибудь другое, где важны навыки и умения, а не насилие».
Ученые отдельно исследуют связь между травмами головы и списком болезней, от которых страдал Саймон. Но консенсусного мнения в науке еще не сложилось. Некоторые исследования свидетельствуют о кумулятивном эффекте множественных сотрясений и травм головы; в других сообщалось о нулевых результатах.
Неоспоримый вывод только один и звучит очень осторожно: несколько сотрясений в анамнезе – фактор риска когнитивных нарушений и проблем с психическим здоровьем. Но статистическая вероятность этого риска ничего не значит для каждого конкретного случая: экс-тафгай с 5 сотрясениями может избежать депрессии, а какой-нибудь человек с никогда не травмированной головой может с ней столкнуться.
Не зря в истории есть и много контрпримеров, когда тафгаев ждала долгая и насыщенная жизнь. Из топ-10 игроков в истории НХЛ по количеству штрафных минут трое вернулись в лигу тренерами:
● Идущий вторым Дэйл Хантер один сезон руководил «Вашингтоном», сейчас он занимается молодежью в лиге Онтарио;
● Крейг Беруби (7-е место) работает тренером с 2013 года;
● Рик Токетт (10-е место) начал тренерскую карьеру сразу после окончания игровой, в 2002-м.
Интуитивно кажется, что каждый тафгай, как и любой другой человек, сам решает, как строить жизнь. В этом смысле удары по голове непредсказуемы не только по направлению: одним разрушают личность – другим закаляют характер.
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Фото: East News/AP Photo/Derik Hamilton, Larry MacDougal/The Canadian Press via AP, File, THE CANADIAN PRESS/Darryl Dyck; РИА Новости/Максим Богодвид
Отсыл к тому, что финансы не позволяют содержать тафгаев, применительно к Ремпе тоже неверно. Хороших игроков, молодых, за 900к куда больше, чем раньше .А потолок по прежнему не позволяет тратиться на такое чудо, если нужен результат. Поэтому вопрос "зачем оно в Нью-Йорке" открыт. Полагаю, тупо для пиара, зрелища. И очень надеюсь что в лиге это не очень оценят если он хоть чему то не научится на площадке
Энфорсеры (enforcer) (силовые игроки) наваливают сопернику по физухе, но при этом не обязательно часто скидывают перчатки (ну вот Токкет какой к черту гун? И штрафное время не имеет никакого отношения к его скиллам).
Тафгайз (toughguy) - менее используемый термин, и скорее характеризует парней, практически одинаково полезных и в силовых акциях и в игре (например - Скотт Стивенс или Здено Чара).
А по большому счету, НХЛ превратили в балет - убили дух канадской игры. Теперь что НХЛ, что КХЛ, что любой европейский чемпионат - не отличаются ни чем. Просто класс игроков в НХЛ намного выше...
надо было начинать с незапамятных времен, как только канадцы встали на коньки и начали гонять шайбу, причину зарождения драк и почему они прижились в хоккее. где это все?
Европейский хоккей не славится тафгаями, только Североамериканский, это тоже связано с разницей в правилах. Тафгаи после введения правил поехали в Европу, где правила уже были такими, а в Европе в принципе хоккей гораздо менее силовой. Даже сейчас когда юниоры североамериканцы, которые не закрепились в СА приезжают в Европу - они испытывают проблемы, так как хватают удаления из за своей манеры игры.
Как правило тафгаи ужасно катались, и адаптироваться, встроиться в игру им было очень сложно.
В свою очередь из за отсутствия спроса на тафгаев на детском и юниорском уровне был сделан акцент на мастерство, самый большой скачок за последнее время хоккей сделал в катании, пришли новые ребята, которые катаются в большинстве своем лучше прежних, это привело к тому, что текущие хоккеисты начали в межсезонье уделять много внимания катанию, чтобы выдерживать конкуренцию - пример интервью Дмитрия Орлова Скользкому Льду , в котором он говорил, что «приходят новые, без головы, но катаются круто и их ставят в состав, вот и я все лето катанием занимаюсь». Отсюда в целом возросли скорости в хоккее. Сейчас есть базовые требования к уровню катания, которое отсекает большинство игроков даже с хорошим игровым мышлением, не то что тафгаев, тот же Ремпе прилично катается, намного лучше тафгаев прошлых лет, и в принципе не является тафгаем в классическом понимании этого термина
а каким свирепым был в гневе капитан Торонто Уэнделл Кларк! Страшный человек!
сенсацией сезона в НХЛ - это надо умудриться...
С другой стороны, возврат к определенному месилову на льду вполне допускаю, так как скорости все растут, все больше решает физика, жду эту когда вообще разрешат всевозможные стимуляторы и будет как в Бегущий человек))