Мичков сделал ассист в овертайме игры с «Анахаймом». У форварда «Филадельфии» 34 очка в 66 матчах сезона НХЛ

Мичков сделал голевую передачу в овертайме игры с «Анахаймом».

Нападающий «Филадельфии » Матвей Мичков отметился голевой передачей в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма » (3:2 ОТ).

21-летний россиянин ассистировал Ноа Кэйтсу , забросившему победную шайбу. Форварды вышли «два в один», Мичков получил передачу от партнера и попытался обыграть вратаря. Шайба ушла за ворота, откуда Кэйтс вернул ее на пятак. Она отскочила от конька вратаря Лукаша Достала и попала в сетку.

В этом сезоне на счету Мичкова стало 34 (16+18) очка в 66 матчах при полезности «минус 10».

