Мичков отказался драться с Минтюковым в матче НХЛ. Защитник «Анахайма» сбросил перчатки, форвард «Филадельфии» уехал от него

Мичков отказался драться с Минтюковым в матче НХЛ.

Нападающий «Филадельфии » Матвей Мичков отказался от драки с Павлом Минтюковым из «Анахайма » в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Инцидент произошел в конце первого периода. Защитник «Дакс» получил удар по лицу от Мичкова и сбросил перчатки. Форвард «Флайерс» отказался от поединка, уехав в сторону своей половины площадки.

Мичков был наказан двухминутным штрафом за грубость, Минтюкову дали 2 минуты за неспортивное поведение.

Мичков проваливает свой второй сезон в НХЛ. Разбираемся, что происходит