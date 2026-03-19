  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Мичков отказался драться с Минтюковым в матче НХЛ. Защитник «Анахайма» сбросил перчатки, форвард «Филадельфии» уехал от него
Видео
14

Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков отказался от драки с Павлом Минтюковым из «Анахайма» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Инцидент произошел в конце первого периода. Защитник «Дакс» получил удар по лицу от Мичкова и сбросил перчатки. Форвард «Флайерс» отказался от поединка, уехав в сторону своей половины площадки.

Мичков был наказан двухминутным штрафом за грубость, Минтюкову дали 2 минуты за неспортивное поведение.

Мичков проваливает свой второй сезон в НХЛ. Разбираемся, что происходит

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
logoНХЛ
logoПавел Минтюков
logoАнахайм
logoФиладельфия
logoМатвей Мичков
драки
видео
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Некрасиво, сам ткнул в лицо, а когда предложили разобраться - побыстрее укатился. Можно списать на подростковые болезни роста, но выглядит смешно, конечно.
зачем что-то пытаться оправдать? потому что у Мичкова есть определённый паспорт?
сегодня он в очередной раз показал, какой это ничтожный человечишка.
Паша- мужчина! Матвей - sыкло!
Ну, Мотя бы получил порцию люлей
Мичков вообще донный. Пора в родную говень.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Ко всем новостям
Последние новости
Эрик Карлссон повторил достижение Гончара, набрав 50+ очков в 9 регулярках НХЛ за карьеру. Только у Лидстрема больше среди защитников из Европы – 15 сезонов
10 минут назад
«Каролина» обыграла «Питтсбург» – 6:5 ОТ. Малкин сделал передачу, Кросби набрал 1+1 после травмы, Свечников получил «-3»
сегодня, 02:40
Грицюк забил Куику кистевым броском под перекладину в игре с «Рейнджерс». Форвард «Нью-Джерси» набрал 30 очков в 64 матчах сезона
сегодня, 02:06Видео
Гавриков забил 14-й гол в сезоне НХЛ – в матче с «Нью-Джерси». У защитника «Рейнджерс» 31 очко в 68 матчах
сегодня, 01:55Видео
«Айлендерс» подписали контракт с 20-м номером драфта Эйзерманом. Форвард набрал 28 очков в 32 матчах в NCAA в сезоне
сегодня, 00:21
Лав об игре «Шанхая»: «Не хватает самоотдачи, людей, которым не все равно. У меня есть задача на следующий сезон – готовить хоккеистов. У них должно быть желание развиваться»
вчера, 21:58
Карседо о посещении матча КХЛ: «Невероятный опыт, очень интересный вид спорта, мне понравилось. Болели за «Спартак», будем и дальше ходить на игры, если будет возможность»
вчера, 21:46
Миронов после 2:3 от ЦСКА: «Достаточно много хорошего было, это надо закрепить и перенести в плей-офф. Еще есть чуть-чуть времени поработать над ошибками»
вчера, 21:38
Никитин о плей-офф: «ЦСКА прошел нелегкий путь, команда однозначно росла, стала лучше. Сейчас начинается совершенно другое соревнование»
вчера, 21:26
Браташ о 2:1 с «Динамо»: «Мне понравились первые два периода, в третьем соперник заставил нас обороняться. Приятное чувство, что наконец-то что-то стало получаться»
вчера, 19:55
Рекомендуем