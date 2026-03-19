Мичков отказался драться с Минтюковым в матче НХЛ. Защитник «Анахайма» сбросил перчатки, форвард «Филадельфии» уехал от него
Мичков отказался драться с Минтюковым в матче НХЛ.
Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков отказался от драки с Павлом Минтюковым из «Анахайма» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Инцидент произошел в конце первого периода. Защитник «Дакс» получил удар по лицу от Мичкова и сбросил перчатки. Форвард «Флайерс» отказался от поединка, уехав в сторону своей половины площадки.
Мичков был наказан двухминутным штрафом за грубость, Минтюкову дали 2 минуты за неспортивное поведение.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
сегодня он в очередной раз показал, какой это ничтожный человечишка.