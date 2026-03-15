Мичков остался без очков в 3-м матче подряд и не забил буллит в серии во 2-м. У него 1 бросок и 4 потери за 17:18 против «Коламбуса»

Матвей Мичков остался без очков в 3-м матче подряд.

Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом » (1:2 Б).

20-летний россиянин также не реализовал свой буллит в послематчевой серии (во второй игре подряд).

На его счету 33 (16+17) очка в 65 играх в сезоне при полезности «минус 11». Текущая серия без баллов за результативность – 3 матча.

Сегодня Матвей (17:18, 3:03 – в большинстве, нейтральная полезность) 1 раз бросил в створ ворот, применил 1 силовой прием, допустил 4 потери и сделал 1 перехват.