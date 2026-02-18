  • Спортс
Фото
8

«Динамо» сыграет в тематической форме к Масленице в стиле гжель: «Бело-голубые цвета, важность деталей и уважение истории – это объединяет нас и традиционный промысел»

«Динамо» сыграет в тематической форме к Масленице в стиле гжель.

«Динамо» проведет домашний матч FONBET чемпионата КХЛ против «Сочи» 19 февраля в специальных игровых свитерах, посвященных Масленице.

«Сыграем в новой тематической форме!

Масленица – праздник русской культуры, и мы подготовили специальную форму в стиле гжель.

Бело-голубые цвета, важность деталей и уважение истории – все это объединяет нас и традиционный промысел», – сказано в сообщении клуба.

Масленица – древний славянский праздник проводов зимы и встречи весны, который сочетает языческие традиции (привлечение плодородия и тепла) с православными (подготовка к Великому посту, Прощеное воскресенье). В этом году проходит с 16 по 22 февраля.

Фото: t.me/dynamo_ru

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Динамо»
8 комментариев
Хорошо получилось. Молодцы!
Уважение к традициям это основа основ, молодцы.
Классная форма! Можно будет жене приобрести)
Я бы сказал оригинально смотрится хоккейная форма с цветочками))
А вот как подарок даме, болельщице Динамо, вариант отличный
