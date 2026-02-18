«Динамо» сыграет в тематической форме к Масленице в стиле гжель: «Бело-голубые цвета, важность деталей и уважение истории – это объединяет нас и традиционный промысел»
«Динамо» сыграет в тематической форме к Масленице в стиле гжель.
«Динамо» проведет домашний матч FONBET чемпионата КХЛ против «Сочи» 19 февраля в специальных игровых свитерах, посвященных Масленице.
«Сыграем в новой тематической форме!
Масленица – праздник русской культуры, и мы подготовили специальную форму в стиле гжель.
Бело-голубые цвета, важность деталей и уважение истории – все это объединяет нас и традиционный промысел», – сказано в сообщении клуба.
Масленица – древний славянский праздник проводов зимы и встречи весны, который сочетает языческие традиции (привлечение плодородия и тепла) с православными (подготовка к Великому посту, Прощеное воскресенье). В этом году проходит с 16 по 22 февраля.
Фото: t.me/dynamo_ru
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Динамо»
А вот как подарок даме, болельщице Динамо, вариант отличный