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  4. Миса о «Сан-Хосе»: «Мы молоды, полны энтузиазма и создаем нечто особенное. В следующем сезоне сделаем еще один шаг вперед»

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Миса о «Сан-Хосе»: «Мы молоды, полны энтузиазма и создаем нечто особенное. В следующем сезоне сделаем еще один шаг вперед»

Форвард «Сан-Хосе» Майкл Миса ожидает, что команда сделает шаг вперед в новом сезоне. 

В прошлом сезоне «Шаркс» заняли 5-е место в Тихоокеанском дивизионе, набрав 86 очков в 82 матчах – лучший результат за 7 лет. 

«Мы создаем нечто особенное. Кое-что было заметно уже в прошлом сезоне. Мы боролись за попадание в плей-офф. 

Думаю, что в следующем сезоне сделаем еще один шаг вперед. Мы молоды и полны энтузиазма. Я рад быть здесь. С нетерпением жду начала работы. У нас много новых ребят, Майк Грир и клуб проделали отличную работу», – сказал Миса. 

19-летний канадец, выбранный под общим 2-м номером на драфте НХЛ-2025, в дебютном сезоне провел за калифорнийцев 45 матчей и набрал 21 (9+12) очко. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoМайк Грир
logoКубок Стэнли
logoМайкл Миса
logoНХЛ
logoСан-Хосе

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