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  4. Ледовая арена «Ахмат» откроется в Грозном 23 августа, матч проведет 1-я профессиональная хоккейная команда Чечни «Ахмат-Гранит». Ожидается участие Кадырова в мероприятии

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Ледовая арена «Ахмат» откроется в Грозном 23 августа, матч проведет 1-я профессиональная хоккейная команда Чечни «Ахмат-Гранит». Ожидается участие Кадырова в мероприятии
В Грозном откроют первый ледовый дворец.

В августе в Грозном откроется первый современный ледовый дворец, сообщает автономная некоммерческая организация ветеранов подразделений специального назначения «Хоккейный клуб „Гранит“».

«23 августа Грозный станет точкой отсчета новой главы в истории спорта Чеченской Республики. В этот день состоится торжественное открытие Ледовой арены «Ахмат» – первого современного ледового комплекса региона.

Вместе с этим событием начнет свой путь первая профессиональная хоккейная команда Республики – «Ахмат-Гранит».

Для Чеченской Республики это значительно больше, чем открытие нового спортивного объекта. Это начало формирования новой спортивной культуры, появление собственного центра развития хоккея и создание возможностей для детей и молодежи заниматься видом спорта, который еще недавно казался для региона недостижимым.

Проект «Ахмат-Гранит» создан с долгосрочной целью – развивать хоккей в республике, воспитывать собственных игроков, формировать сильное спортивное сообщество и сделать Чеченскую Республику новой точкой роста российского хоккея.

Символично, что одним из первых игроков новой команды стал Рашид Тесаев – хоккеист, который стоял у истоков развития хоккея в Чечне. Именно здесь он сделал свои первые шаги на льду, затем продолжил спортивную карьеру в Санкт-Петербурге, а теперь возвращается домой, чтобы стать частью команды, с которой начинается история профессионального хоккея в родной республике. Его путь стал символом преемственности поколений и доказательством того, что большие спортивные истории начинаются с мечты и получают продолжение благодаря системному развитию спорта.

В торжественной церемонии открытия примут участие руководство Чеченской Республики, представители спортивного сообщества, а также президент Федерации хоккея России, легенда отечественного хоккея Владислав Третьяк. Также ожидается личное участие главы Чеченской Республики, Героя РФ Рамзана Кадырова.

Главным событием дня станет первый в истории матч хоккейного клуба «Ахмат-Гранит», который встретится со сборной Студенческой хоккейной лиги. Эта игра станет символическим началом большого пути новой команды и важной вехой в развитии хоккея на Северном Кавказе.

С 23 по 26 августа на новой арене также пройдет товарищеский хоккейный турнир, посвященный 75-летию со дня рождения первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

Участие в турнире подтвердили: ХК «Динамо-Грозный» (Чеченская Республика), ХК «Русь» (Росгвардия, Москва), ХК «Союз вековой» (Москва), ЛХК «ЗиУргиб» (Республика Дагестан), любительская сборная Республики Дагестан. Также ожидается участие команд из Луганской и Донецкой Народных Республик.

Открытие Ледовой арены «Ахмат» и запуск команды «Ахмат-Гранит» станут важным этапом развития спортивной инфраструктуры республики. Новый комплекс позволит проводить соревнования всероссийского уровня, развивать детский и юношеский хоккей, создавать новые возможности для подготовки спортсменов и популяризировать здоровый образ жизни.

«Ахмат-Гранит» – это не просто новая команда. Это начало большой истории, которая объединит спорт, образование, воспитание и развитие молодежи. Истории, которая впервые открывает профессиональному хоккею дорогу в Чеченскую Республику», – говорится в пресс-релизе.

Опубликовано: Sports
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Студенческая хоккейная лига

Комментарии

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Младшему сразу медаль за строительство арены.
ОтветODB
Младшему сразу медаль за строительство арены.
Вы смеётесь, а ему уже кубок Гагарина на 2028 год расписан.
Он будет сидеть на плече у Ротенберга, и звонить в кубок Гагарина.
Заранее извиняюсь.
ОтветODB
Младшему сразу медаль за строительство арены.
И кубок Стэнли.😁😁😁
Внутри выглядит как школьный актовый зал в стенах транспортного склада.
ОтветVictorVallecano
Внутри выглядит как школьный актовый зал в стенах транспортного склада.
надо будет и регламент кхл поправят !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ОтветVictorVallecano
Внутри выглядит как школьный актовый зал в стенах транспортного склада.
Ну хоккей не хоккей, а Навки и Плющенки покататься приедут. Лёд вроде ровный, если фотку ии не делал.
Есть ли ещё вещи в этом мире, настолько далёкие друг от друга как Чечня и хоккей?🗿
Сюрреализм
ОтветLimonade
Есть ли ещё вещи в этом мире, настолько далёкие друг от друга как Чечня и хоккей?🗿 Сюрреализм
Хорошо живут.
ОтветODB
Хорошо живут.
За чужой счёт, подворовывая нефть.
И нет упоминания Романа Борисовича?
Извинитесь!
Ответkulik13
И нет упоминания Романа Борисовича? Извинитесь!
Это если б без Рамзана Ахматовича))
Ответkulik13
И нет упоминания Романа Борисовича? Извинитесь!
Роман не приедет, он Третьяка вместо себя послал. Роману Борисовичу некогда.
А кто с кем там бороться будет?
ОтветЛюблю макароны
А кто с кем там бороться будет?
Так написано же - клубы Чечни, Дагестана, Росгвардии, ДНР и ЛНР. Как раз неплохой борцовский турнир вырисовывается.
везде лепят это слово ахмат
ОтветРоссийский пользователь
везде лепят это слово ахмат
извинись!!
ОтветРоссийский пользователь
везде лепят это слово ахмат
В честь Ахматовой, хорошо, что почитают, поэтесса на нобелевскую премию претендовала, а теперь академик чтит, все таки зря вы говорите звери, культурные люди ,как оказалось
Ахмат - гранит науки. Так ведь лучше? Местные академики будут рады.
Матчи будут показывать на канале Матч-Боец :)
текст пресс-релиза - ИИ в чистом виде
Мы открываем дон ледовую арену дон !
ОтветСерёжа Тихонов_1117160031
Мы открываем дон ледовую арену дон !
А на открытии будет тот знаменитый голеодор который не смог ковровую дорожку объехать?)
ОтветBVB 09
А на открытии будет тот знаменитый голеодор который не смог ковровую дорожку объехать?)
Ту дорожку уже посадили или отравили, уже не сможет развитию хоккея и страны в целом мешать
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