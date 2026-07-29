Андрей Назаров: «Радует, что в межсезонье многие российские звезды НХЛ приехали в Россию. Страну, сделавшую из них мастеров и давшую путь в большой хоккей»

Бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров порадовался тому, что российские игроки НХЛ проводят отпуск в родной стране.
«Радует, что в межсезонье многие российские звезды НХЛ приехали в Россию. Страну, которая сделала из них мастеров, дала им путь в большой хоккей. У каждого из городов нашей необъятной родины есть свои воспитанники.
Ребята, помимо усердных тренировок и набора физической формы, открывают хоккейные школы, помогают заниматься и развивать молодежь, устраивают мастер-классы, проводят благотворительные матчи.
Помимо этого, продолжается активная трансферная кампания в КХЛ. Каждый день мы видим новые сделки и обмены, агенты и генеральные менеджеры не слезают с телефонов.
Хоккей в России находится на пике популярности, поэтому топ-клубы хотят максимально усилить свои составы и со всей силы рвануть вперед в регулярном чемпионате КХЛ, чтобы затем побороться за Кубок Гагарина. Пусть всегда побеждает только сильнейший», – сообщил Назаров.
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