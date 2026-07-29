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  4. Андрей Назаров: «Радует, что в межсезонье многие российские звезды НХЛ приехали в Россию. Страну, сделавшую из них мастеров и давшую путь в большой хоккей»

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Андрей Назаров: «Радует, что в межсезонье многие российские звезды НХЛ приехали в Россию. Страну, сделавшую из них мастеров и давшую путь в большой хоккей»
Андрей Назаров: радует, что в межсезонье многие звезды НХЛ приехали в Россию.

Бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров порадовался тому, что российские игроки НХЛ проводят отпуск в родной стране. 

«Радует, что в межсезонье многие российские звезды НХЛ приехали в Россию. Страну, которая сделала из них мастеров, дала им путь в большой хоккей. У каждого из городов нашей необъятной родины есть свои воспитанники.

Ребята, помимо усердных тренировок и набора физической формы, открывают хоккейные школы, помогают заниматься и развивать молодежь, устраивают мастер-классы, проводят благотворительные матчи.

Помимо этого, продолжается активная трансферная кампания в КХЛ. Каждый день мы видим новые сделки и обмены, агенты и генеральные менеджеры не слезают с телефонов.

Хоккей в России находится на пике популярности, поэтому топ-клубы хотят максимально усилить свои составы и со всей силы рвануть вперед в регулярном чемпионате КХЛ, чтобы затем побороться за Кубок Гагарина. Пусть всегда побеждает только сильнейший», – сообщил Назаров. 

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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Чемпионат»
logoЧемпионат.com
logoКХЛ
Благотворительность
logoАндрей Назаров
logoНХЛ
детский хоккей

Комментарии

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Я так понимаю что приезд к своим родителям и семье во время отпуска это теперь воспринимается как патриотический подвиг, или чё?
Ответnoyneim
Я так понимаю что приезд к своим родителям и семье во время отпуска это теперь воспринимается как патриотический подвиг, или чё?
С языка снял.:)
Каждый спортсмен делает себя сам и никакая страна в этом не участвует.
Ну точно в думу метит
ОтветДэннис Молинарев
Ну точно в думу метит
Новый Плющев подрастает😁
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