Андрей Назаров: «Радует, что в межсезонье многие российские звезды НХЛ приехали в Россию. Страну, сделавшую из них мастеров и давшую путь в большой хоккей»

Андрей Назаров: радует, что в межсезонье многие звезды НХЛ приехали в Россию.

Бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров порадовался тому, что российские игроки НХЛ проводят отпуск в родной стране.

«Радует, что в межсезонье многие российские звезды НХЛ приехали в Россию. Страну, которая сделала из них мастеров, дала им путь в большой хоккей. У каждого из городов нашей необъятной родины есть свои воспитанники.

Ребята, помимо усердных тренировок и набора физической формы, открывают хоккейные школы, помогают заниматься и развивать молодежь, устраивают мастер-классы, проводят благотворительные матчи.

Помимо этого, продолжается активная трансферная кампания в КХЛ. Каждый день мы видим новые сделки и обмены, агенты и генеральные менеджеры не слезают с телефонов.

Хоккей в России находится на пике популярности, поэтому топ-клубы хотят максимально усилить свои составы и со всей силы рвануть вперед в регулярном чемпионате КХЛ, чтобы затем побороться за Кубок Гагарина . Пусть всегда побеждает только сильнейший», – сообщил Назаров.

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