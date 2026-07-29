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  4. Генменеджер «Авангарда»: «Пакетт может сыграть на любой позиции: в центре, на краю, в большинстве, в меньшинстве, хорош перед воротами и здорово действует в обороне. Не легионер»

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Генменеджер «Авангарда»: «Пакетт может сыграть на любой позиции: в центре, на краю, в большинстве, в меньшинстве, хорош перед воротами и здорово действует в обороне. Не легионер»
Генменеджер «Авангарда»: Пакетт может сыграть везде, и он не легионер.

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин прокомментировал подписание нападающего Седрика Пакетта.

32-летний канадец, игравший за московское «Динамо», сегодня подписал контракт с омичами на год. 

«Пакетт – опытный нападающий, который не нуждается в своем представлении. Игрок, который может сыграть на любой позиции в поле. В центре, на краю, в большинстве, в меньшинстве. Он хорош в игре перед воротами и здорово действует в обороне.

Прошлый сезон вышел неудачным из-за травмы, но мы получили всю информацию о здоровье Седрика и приняли решение о заключении контракта. Мы уверены, что он сможет вернуться на свой прежний уровень. Стоит напомнить, что в КХЛ Пакетт не является легионером», – сказал Сопин.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал «Авангарда»
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Комментарии

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Железного Мартынова, пусть и не результативного, но быстрого и не травматичного, поменяли на старого хроника. Ещё аукнется Омску этот размен в боттоме.
А на воротах может?)))) Игрок неплохой, но по описанию прямо Летанг или, вообще, Дацюк)))
На других весах проблемы со спиной. Что перевесит?
Игрок то хороший, если играет
Белорус или казах?🤔
ОтветРуслан Х
Белорус или казах?🤔
Наш! Россиянин)
ОтветРуслан Х
Белорус или казах?🤔
чуваш))
Если честно не понимаю, отдали Мартынова, взяли Покета. А это точно усиление будет?
Ответmaximusdevil
Если честно не понимаю, отдали Мартынова, взяли Покета. А это точно усиление будет?
Покета?
Не хочется лишний раз иронизировать над здоровьем человека. Надеюсь, Сопин действительно изучил его медкарту.
Универсал , сыграет на любой позиции, в случае чего в воротах Серебрякова подменит )))
Спасибо Лёша, весь хлам в курятник собираешь. С больничной койки игрока купил)))
Если Пакетт действительно решил проблемы со спиной, то это топ приобретение для боттом 6. Топ 6 вроде и так без вопросов. Даже учитывыя что Волков или Рашевский скорее всего на выход.
ОтветGoodvin55
Если Пакетт действительно решил проблемы со спиной, то это топ приобретение для боттом 6. Топ 6 вроде и так без вопросов. Даже учитывыя что Волков или Рашевский скорее всего на выход.
Да вроде только Мартынов уходит. Тем более даже в ролике перед объявлением про Волкова с Рашевским речь шла. Не думаю, что кого-то из них упомянули бы перед уходом из команды.
ОтветGoodvin55
Если Пакетт действительно решил проблемы со спиной, то это топ приобретение для боттом 6. Топ 6 вроде и так без вопросов. Даже учитывыя что Волков или Рашевский скорее всего на выход.
ну если не решит, то это всего 15 млн. контракт с опцией не выплаты компенсации в случае расторжения.
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