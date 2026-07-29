Генменеджер «Авангарда»: «Пакетт может сыграть на любой позиции: в центре, на краю, в большинстве, в меньшинстве, хорош перед воротами и здорово действует в обороне. Не легионер»
Генменеджер «Авангарда»: Пакетт может сыграть везде, и он не легионер.
Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин прокомментировал подписание нападающего Седрика Пакетта.
32-летний канадец, игравший за московское «Динамо», сегодня подписал контракт с омичами на год.
«Пакетт – опытный нападающий, который не нуждается в своем представлении. Игрок, который может сыграть на любой позиции в поле. В центре, на краю, в большинстве, в меньшинстве. Он хорош в игре перед воротами и здорово действует в обороне.
Прошлый сезон вышел неудачным из-за травмы, но мы получили всю информацию о здоровье Седрика и приняли решение о заключении контракта. Мы уверены, что он сможет вернуться на свой прежний уровень. Стоит напомнить, что в КХЛ Пакетт не является легионером», – сказал Сопин.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал «Авангарда»
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