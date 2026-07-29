Гендиректор «Торпедо»: «Виноградов – один из лучших воспитанников нижегородского хоккея десятилетия. Уверены, что он способен стать лидером клуба на долгие годы»
Гендиректор «Торпедо» высказался о продлении контракта с Виноградовым.
Генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга высказался о продлении контракта с форвардом Егором Виноградовым.
«Егор – один из лучших воспитанников нижегородского хоккея десятилетия. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром и снайпером команды, полностью оправдав доверие.
Было бы несправедливо не отметить его активный прогресс и не предложить продление отношений с клубом.
Рады, что Егор принял правильное решение и продолжит радовать наших болельщиков. Уверены, что он способен стать лидером «Торпедо» на долгие годы», – сказал Забуга.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Торпедо»
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