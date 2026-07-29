Гендиректор «Торпедо»: «Виноградов – один из лучших воспитанников нижегородского хоккея десятилетия. Уверены, что он способен стать лидером клуба на долгие годы»

Гендиректор «Торпедо» высказался о продлении контракта с Виноградовым.

Генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга высказался о продлении контракта с форвардом Егором Виноградовым.

«Егор – один из лучших воспитанников нижегородского хоккея десятилетия. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром и снайпером команды, полностью оправдав доверие.

Было бы несправедливо не отметить его активный прогресс и не предложить продление отношений с клубом.

Рады, что Егор принял правильное решение и продолжит радовать наших болельщиков. Уверены, что он способен стать лидером «Торпедо» на долгие годы», – сказал Забуга.