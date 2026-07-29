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Пакетт перешел в «Авангард». Контракт 32-летнего форварда – до 31 мая 2027 года

«Авангард» и нападающий Седрик Пакетт заключили контракт.

Соглашение с 32-летним канадцем действует до 31 мая 2027 года.

Последние три сезона Пакетт провел в составе московского «Динамо». 

В сезоне-2025/26 в FONBET КХЛ Седрик провел 21 матч и набрал 10 (6+4) очков при полезности «минус 2». На протяжении сезона он испытывал проблемы со спиной, в апреле уехал в Германию, где ему провели операцию. Подробная статистика игрока – здесь.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал «Авангарда»
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Комментарии

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Авангард опять начал скупать все подряд . У них игроков уже наверно на 2 команды. Но дух 33 секунд все равно веет над Омском
ОтветДмитрий Соболев
Авангард опять начал скупать все подряд . У них игроков уже наверно на 2 команды. Но дух 33 секунд все равно веет над Омском
Ну посчитай сколько у Авангарда хоккеистов,а потом пиши.
Ответomsk78
Ну посчитай сколько у Авангарда хоккеистов,а потом пиши.
Комментарий скрыт
Трансфер сомнительный , но ладно . Удачи Седрик , без травм!
ОтветArtem Goncharov_1117263021
Трансфер сомнительный , но ладно . Удачи Седрик , без травм!
За 15 мил это шикарный трансфер
ОтветИгорь Кузлякин
За 15 мил это шикарный трансфер
И он легионером не считается
На кассе в 5ке:
"Пакет брать будете?"
..и тут генменеджера Авангарда осенило.
Ответswooshman
На кассе в 5ке: "Пакет брать будете?" ..и тут генменеджера Авангарда осенило.
Теперь может смело отвечать: "я со своим"
Хороший мастер с паспортом. Выбор правильный и адекватный, лишь бы здоровье не подводило и он принесет большую пользу.
Хорошим игроком усилился Авангард.
ОтветПавел Шаповалов_1116131134
Хорошим игроком усилился Авангард.
Вопрос, как со здоровьем..а так да,игрок хороший.
Какая разница если будут играть в 11 нападающих
Хочется надеяться, что его состояние тщательно проверили перед подписанием, а то будет весь сезон лечиться аки Шлегр в своё время
ОтветГаборик
Хочется надеяться, что его состояние тщательно проверили перед подписанием, а то будет весь сезон лечиться аки Шлегр в своё время
так и будет он вообще по хорошему должен был завязать с хоккеем. тут явно откаты...
Интересно, сколько откатывают Сопину Динамо за сбыт неликвида?
ОтветДмитрий Цветаев
Интересно, сколько откатывают Сопину Динамо за сбыт неликвида?
Динамо тут причем? Динамо предложило пробный контракт до 31 августа 2026 года...
ОтветДмитрий Цветаев
Интересно, сколько откатывают Сопину Динамо за сбыт неликвида?
в 32 года Пакетт не имел никакого отношения ни к какому клубу КХЛ. СА.
Из динамовского серванта нам перепал хрустальный сервиз
Главное без травм. Есть наигранность с Рашевским, это плюс
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