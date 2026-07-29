Пакетт перешел в «Авангард». Контракт 32-летнего форварда – до 31 мая 2027 года

«Авангард » и нападающий Седрик Пакетт заключили контракт.

Соглашение с 32-летним канадцем действует до 31 мая 2027 года.

Последние три сезона Пакетт провел в составе московского «Динамо ».

В сезоне-2025/26 в FONBET КХЛ Седрик провел 21 матч и набрал 10 (6+4) очков при полезности «минус 2». На протяжении сезона он испытывал проблемы со спиной, в апреле уехал в Германию, где ему провели операцию. Подробная статистика игрока – здесь .