Пакетт перешел в «Авангард». Контракт 32-летнего форварда – до 31 мая 2027 года
«Авангард» и нападающий Седрик Пакетт заключили контракт.
Соглашение с 32-летним канадцем действует до 31 мая 2027 года.
Последние три сезона Пакетт провел в составе московского «Динамо».
В сезоне-2025/26 в FONBET КХЛ Седрик провел 21 матч и набрал 10 (6+4) очков при полезности «минус 2». На протяжении сезона он испытывал проблемы со спиной, в апреле уехал в Германию, где ему провели операцию. Подробная статистика игрока – здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал «Авангарда»
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