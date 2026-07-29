«Анахайм» подписал контракт с Фарреллом на год. Кэпхит – 850 тысяч долларов
«Анахайм» заключил двустороннее соглашение с Фарреллом.
«Анахайм» подписал двусторонний контракт с нападающим Шоном Фарреллом.
Срок соглашения рассчитан на один год. По данным PuckPedia, зарплата составит 850 тысяч долларов.
Фаррелл перешел в «Анахайм» 27 июля в результате обмена из «Монреаля».
На счету 24-летнего нападающего 53 (17+36) балла в 72 играх прошлой регулярки за «Лаваль Рокет» в АХЛ. У него также 2 передачи в 5 матчах плей-офф.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Анахайма»
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