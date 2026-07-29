«Анахайм» подписал контракт с Фарреллом на год. Кэпхит – 850 тысяч долларов

«Анахайм» заключил двустороннее соглашение с Фарреллом.

«Анахайм» подписал двусторонний контракт с нападающим Шоном Фарреллом .

Срок соглашения рассчитан на один год. По данным PuckPedia, зарплата составит 850 тысяч долларов.

Фаррелл перешел в «Анахайм » 27 июля в результате обмена из «Монреаля».

На счету 24-летнего нападающего 53 (17+36) балла в 72 играх прошлой регулярки за «Лаваль Рокет» в АХЛ. У него также 2 передачи в 5 матчах плей-офф.