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  4. Сорокин о короткой стрижке: «Ламорелло так под кожу залез, что до сих пор соблюдаю требования. Лу – отличный человек, большой профессионал»

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Сорокин о короткой стрижке: «Ламорелло так под кожу залез, что до сих пор соблюдаю требования. Лу – отличный человек, большой профессионал»
Сорокин о короткой стрижке: Ламорелло под кожу залез, соблюдаю требования.

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин поделился мнением о работе с бывшим генменеджером клуба Лу Ламорелло. 

– Когда вы вместе играли в ЦСКА, Богдан Киселевич часто шутил над вашей прической. Вы под его влиянием стали коротко стричься? Или это постарался бывший генеральный менеджер «Нью-Йорк Айлендерс» Лу Ламорелло, известный своим строгими правилами насчет длины волос?

– Нет, я под влиянием Богдана ничего не меняю, в том числе прически. Только когда идет жесткий указ сверху (смеется). Правда, теперь и Ламорелло нет в «Айлендерс». Так что в этом году удалось расслабиться в плане имиджа.

– Но Лу ушел из клуба больше года назад. А вы до сих пор с короткой стрижкой.

– Ну вот инерция его работы сказывается. Он так под кожу залез мне, что до сих пор соблюдаю требования (улыбается).

– Как вам работалось с таким человеком старых порядков, как Ламорелло?

– Он отличный человек, большой профессионал. Меня удивлял его подход к работе. Ему уже было 82 года, когда продолжал оставаться у нас генменеджером. Но при этом Лу с 7 утра был на стадионе и вечером последним с него уходил. Его работоспособность и забота об игроках – такого я больше ни у кого не видел, – сказал Сорокин. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Известия»
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