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  4. Ильин опроверг наличие запрета на хиты в «Северстали»: «Говорят сначала сыграть клюшкой, а уже потом можно идти в силовую борьбу. Нет задачи вообще не бить»

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Ильин опроверг наличие запрета на хиты в «Северстали»: «Говорят сначала сыграть клюшкой, а уже потом можно идти в силовую борьбу. Нет задачи вообще не бить»
Ильин опроверг наличие запрета на хиты в «Северстали»: нет задачи вообще не бить.

Экс-форвард «Северстали» Михаил Ильин опроверг мнение, что главный тренер команды Андрей Козырев запрещает игрокам проводить силовые приемы. 

– Правда, что у вас запрещены силовые приемы?

– Нет. На собраниях нам говорят сначала сыграть клюшкой, выбить шайбу, чтобы остановить атаку соперника. А уже потом можно идти в силовую борьбу. Нет задачи вообще не бить или, наоборот, обязательно бить. Это уже зависит от ситуации.

– То есть силовым приемом нельзя сразу отбирать шайбу?

– Да. Сначала нужно сыграть клюшкой. Если сразу ударишь игрока, шайба может остаться у него, он отдаст передачу, и атака продолжится.

Даже в НХЛ полно таких моментов: игрок идет в силовой прием, а шайба уже ушла, и соперник забивает, – сказал Ильин, сейчас выступающий в системе «Питтсбурга». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАндрей Козырев
logoКХЛ
logoАХЛ
logoПиттсбург
logoМихаил Ильин
logoСпорт-Экспресс
logoУилкс-Бэрри
logoНХЛ
logoСеверсталь

Комментарии

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"На собраниях нам говорят сначала сыграть клюшкой, выбить шайбу, чтобы остановить атаку соперника. А уже потом можно идти в силовую борьбу. "
Так и представил, как атакующий потом стоит и ждет силового.
Ильину бы вспомнить серию с НН, как пропускали решающие шайбы, прокатываясь мимо игрока.
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