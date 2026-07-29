Ильин опроверг наличие запрета на хиты в «Северстали»: «Говорят сначала сыграть клюшкой, а уже потом можно идти в силовую борьбу. Нет задачи вообще не бить»

Ильин опроверг наличие запрета на хиты в «Северстали»: нет задачи вообще не бить.

Экс-форвард «Северстали » Михаил Ильин опроверг мнение, что главный тренер команды Андрей Козырев запрещает игрокам проводить силовые приемы.

– Правда, что у вас запрещены силовые приемы?

– Нет. На собраниях нам говорят сначала сыграть клюшкой, выбить шайбу, чтобы остановить атаку соперника. А уже потом можно идти в силовую борьбу. Нет задачи вообще не бить или, наоборот, обязательно бить. Это уже зависит от ситуации.

– То есть силовым приемом нельзя сразу отбирать шайбу?

– Да. Сначала нужно сыграть клюшкой. Если сразу ударишь игрока, шайба может остаться у него, он отдаст передачу, и атака продолжится.

Даже в НХЛ полно таких моментов: игрок идет в силовой прием, а шайба уже ушла, и соперник забивает, – сказал Ильин, сейчас выступающий в системе «Питтсбурга ».