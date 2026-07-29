Контрольные матчи. «Нефтехимик» обыграл «Челны», «Адмирал» победил «Брест» по буллитам
В КХЛ продолжаются предсесезонные матчи.
Клубы Фонбет Чемпионата КХЛ проводят контрольные игры перед стартом сезона.
Контрольные матчи
«Брест» – «Адмирал» – 4:5 Б (1:1, 1:3, 2:0, 0:0, 0:1)
1:0 – 18 Алексей Цыплаков
1:1 – 20 Остап Сафин
1:2 – 26 Данила Хулапов
1:3 – 28 Кирилл Фомин
1:4 – 36 Кирилл Фомин
2:4 – 40 Артем Никитич
3:4 – 52 Даниил Калмыков
4:4 – 54 Алексей Цыплаков
4:5 – 65 Оскар Булавчук
«Нефтехимик» – «Челны» – 4:1 (0:0, 4:1, 0:0)
0:1 – 21 Максим Устимкин
1:1 – 23 Герман Точилкин
2:1 – 31 Рафаэль Бикмуллин
3:1 – 33 Никита Хоружев
4:1 – 36 Николай Криволапов
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт КХЛ
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