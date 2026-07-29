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Контрольные матчи. «Нефтехимик» обыграл «Челны», «Адмирал» победил «Брест» по буллитам
В КХЛ продолжаются предсесезонные матчи.

Клубы Фонбет Чемпионата КХЛ проводят контрольные игры перед стартом сезона.

Контрольные матчи

«Брест» – «Адмирал» – 4:5 Б (1:1, 1:3, 2:0, 0:0, 0:1)

1:0 – 18 Алексей Цыплаков

1:1 – 20 Остап Сафин

1:2 – 26 Данила Хулапов

1:3 – 28 Кирилл Фомин

1:4 – 36 Кирилл Фомин

2:4 – 40 Артем Никитич

3:4 – 52 Даниил Калмыков

4:4 – 54 Алексей Цыплаков
 
4:5 – 65 Оскар Булавчук

«Нефтехимик» – «Челны» – 4:1 (0:0, 4:1, 0:0)

0:1 – 21 Максим Устимкин

1:1 – 23 Герман Точилкин

2:1 – 31 Рафаэль Бикмуллин

3:1 – 33 Никита Хоружев

4:1 – 36 Николай Криволапов

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт КХЛ
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