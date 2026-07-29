35-летний форвард «Сибири» Пьянов завершил карьеру. У него 243 очка за 627 матчей в КХЛ
Валентин Пьянов завершил карьеру.
Нападающий Валентин Пьянов принял решение завершить карьеру.
35-летний форвард расторг контракт с «Сибирью» по соглашению сторон.
Пьянов отыграл в Фонбет Чемпионате КХЛ 627 матчей за «Авангард», «Ладу», «Амур» и «Сибирь» и набрал 243 (95+148) очка с учетом плей-офф.
В сезоне-2025/26 он провел 42 матча и отметился 8 (3+5) баллами.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
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Видно что старался играть но как будто бы вечно чего то не доставало
В любом случае, удачи Валюхе в его дальнейшей жизни
Валя хотя бы в КХЛ стабильно играл, хоть и прыгал из одной команды в другую. По итогу оказалось что рядовой и ничем непримечательный среднячок лиги, коим он и был всю карьеру в КХЛ
С первого кубкового вообще никого не помню чтобы заиграли хоть как-то. Только Валя, Рассказов хоть как-то еще. Ну может Пивцакин чуть поиграл еще.
Со второго заиграли понятно дело Михеев, Семенов, Ткачев + опять Пьянов и Рассказов