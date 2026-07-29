35-летний форвард «Сибири» Пьянов завершил карьеру. У него 243 очка за 627 матчей в КХЛ

Валентин Пьянов завершил карьеру.

Нападающий Валентин Пьянов принял решение завершить карьеру.

35-летний форвард расторг контракт с «Сибирью» по соглашению сторон.

Пьянов отыграл в Фонбет Чемпионате КХЛ 627 матчей за «Авангард », «Ладу», «Амур » и «Сибирь » и набрал 243 (95+148) очка с учетом плей-офф.

В сезоне-2025/26 он провел 42 матча и отметился 8 (3+5) баллами.