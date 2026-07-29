  1. Спортс
  2. Хоккей
  3. Новости

  4. 35-летний форвард «Сибири» Пьянов завершил карьеру. У него 243 очка за 627 матчей в КХЛ

0
35-летний форвард «Сибири» Пьянов завершил карьеру. У него 243 очка за 627 матчей в КХЛ
Валентин Пьянов завершил карьеру.

Нападающий Валентин Пьянов принял решение завершить карьеру.

35-летний форвард расторг контракт с «Сибирью» по соглашению сторон.

Пьянов отыграл в Фонбет Чемпионате КХЛ 627 матчей за «Авангард», «Ладу», «Амур» и «Сибирь» и набрал 243 (95+148) очка с учетом плей-офф.

В сезоне-2025/26 он провел 42 матча и отметился 8 (3+5) баллами.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
logoСибирь
logoАмур
logoВалентин Пьянов
logoЛада
переходы
logoАвангард
logoКХЛ

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
А ведь многие не верили, что Валя вообще сможет играть на уровне КХЛ. Но надо сказать, что и уровень сейчас стал пожиже. Тем ни менее - достойная карьера.
Так и остался вечно молодой и вечно перспективный))
Видно что старался играть но как будто бы вечно чего то не доставало
В любом случае, удачи Валюхе в его дальнейшей жизни
ОтветЛевый ус Олега Знарка
Так и остался вечно молодой и вечно перспективный)) Видно что старался играть но как будто бы вечно чего то не доставало В любом случае, удачи Валюхе в его дальнейшей жизни
Не доставало веса и габаритов. Техника то у него была неплохая. И на вбрасываниях был неплох. И шайбы с точки забивал, можно сказать его коронка была. Но вот в игре при каждом силовом отлетал, как от стены.
ОтветAngryslon
Не доставало веса и габаритов. Техника то у него была неплохая. И на вбрасываниях был неплох. И шайбы с точки забивал, можно сказать его коронка была. Но вот в игре при каждом силовом отлетал, как от стены.
А то что бросал с колена в основном вообще не смущает? Физики как небыло так и нет
А в Ястребах казалось что будет топ игрок. Многие из той чемпионской команды по итогу бесследно пропали куда-то.
Валя хотя бы в КХЛ стабильно играл, хоть и прыгал из одной команды в другую. По итогу оказалось что рядовой и ничем непримечательный среднячок лиги, коим он и был всю карьеру в КХЛ
Ответnoyneim
А в Ястребах казалось что будет топ игрок. Многие из той чемпионской команды по итогу бесследно пропали куда-то. Валя хотя бы в КХЛ стабильно играл, хоть и прыгал из одной команды в другую. По итогу оказалось что рядовой и ничем непримечательный среднячок лиги, коим он и был всю карьеру в КХЛ
Кстати да, из чемпионской команды кто заиграл? Никто?
Ответjb2p46f4xm
Кстати да, из чемпионской команды кто заиграл? Никто?
Не, заиграть то заиграли некоторые, но очень многие потерялись
С первого кубкового вообще никого не помню чтобы заиграли хоть как-то. Только Валя, Рассказов хоть как-то еще. Ну может Пивцакин чуть поиграл еще.
Со второго заиграли понятно дело Михеев, Семенов, Ткачев + опять Пьянов и Рассказов
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Сибирь» расторгла контракт с Клесовым по соглашению сторон
Гендиректор «Сибири» о составе: «Мне ближе борьба за медали, а не наличие местных ребят. В СФО слабый уровень детских соревнований, лучшие уезжают»
Гендиректор «Сибири» о Широкове: «Предложили Сергею работать в клубе руководителем селекционной службы. Готовы ждать»
Рекомендуем
Главные новости
Михайлов о недопуске России: «ИИХФ надо разогнать! Она занимается не развитием мирового хоккея, а политикой. Нужно всех переизбрать, тогда что-то поменяется»
Гендиректор «Торпедо» о Соколове: «Ценный актив, которым мы дорожим. Не готовы к совершению обмена за «дружеское рукопожатие»
Николай Голдобин: «Овечкин – самый популярный человек в России в сфере спорта. Легенда. Побить рекорд Гретцки, не последнего человека в хоккее, это огромное достижение»
Кожевников о недопуске России: «В ИИХФ чистая русофобия. Там подсвинки сидят, от них идет свинское отношение»
«Адмирал» расторг контракт с Сошниковым по соглашению сторон («Сила спорта»)
«Торпедо» продлило контракт с Соколовым на год
Величкин о недопуске России: «В ИИХФ сейчас сидят финны, шведы, чехи, а прибалты им подпевают. Пока эта шобла не поймет, что они дебилы, так и будет продолжаться»
«Сан-Хосе» продлил контракт с Графом на 3 года. Кэпхит – 4,25 млн долларов
Депутат Журова о решении ИИХФ: «Там мощное европейское лобби. У них есть формальная лазейка, они за нее цепляются. В 2029-м, за год до Олимпиады, нас допустят»
Ротенберг о смерти Мурыгина: «Алексей запомнится сильным вратарем и человеком, который всегда боролся до конца. Выражаю соболезнования всем, кто знал и любил его. Светлая память!»
Ко всем новостям
Последние новости
Величкин о голах Овечкина: «До тысячи добить будет тяжеловато. Если переподпишется еще на год – тогда возможно. Все будет зависеть от здоровья»
Красиков о зарплате Барабанова: «Он эти деньги ни у кого не крал. Ему дали контракт, он подписал. Александр будет приносить большую пользу «Автомобилисту»
Овечкин о лучшем футболисте ЧМ-2026: «Месси. В финале футбол был нудный, скучный. Когда игрок Аргентины удалился, уже все было понятно»
Алексей Красиков: «Связка Гусева и Тамбиева может быть как невероятным успехом, так и огромным провалом. Тренер не будет отходить от своих хоккейных понятий, он делает быстрые команды»
«Ак Барс» подписал пробный контракт с Максимом Быковым
«Адмирал» расторг пробные контракты с Сафиным, Куликовым, Анохиным и Мануховым. Договор с Мухаметовым расторгнут по соглашению сторон
«Питтсбург» о 40-летии Малкина: «С годами – как хорошее вино. С днем ​​рождения, Джи!»
CAS об иске ФХР к ИИХФ: «Разбирательство по делу от 17 июня 2026-го продолжается, слушание еще не назначено. Апелляции на решение Совета ИИХФ от 30 июля на текущий момент нет»
Защитник «Торпедо» Брики о Кросби: «Невероятный человек и великий лидер. Когда видишь его, теряешь дар речи»
Крикунов об Овечкине в КХЛ: «Он не будет тут играть, когда вернется из Северной Америки – наиграется в НХЛ»