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  4. Илья Воробьев о том, что Киселевич не заиграл в НХЛ: «Сейчас такой тренд, что туда если и берут иностранцев среди защитников, то больше атакующего плана»

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Илья Воробьев о том, что Киселевич не заиграл в НХЛ: «Сейчас такой тренд, что туда если и берут иностранцев среди защитников, то больше атакующего плана»
Илья Воробьев о Киселевиче в НХЛ: из Европы берут больше атакующих защитников.

Бывший тренер сборной России Илья Воробьев высказался о том, что Богдан Киселевич не заиграл в НХЛ. 

В сезоне-2018/19 российский защитник отыграл 32 матча в лиге за «Флориду», набрав 8 (0+8) очков. По ходу сезона его обменяли в «Виннипег», но за «Джетс» он так и не сыграл. 

«Сейчас пошел такой тренд, что в НХЛ если и берут иностранцев среди защитников, то больше атакующего плана. Тут при принятии решения по иностранцам много факторов – когда был задрафтован, в каком раунде, к какому тренеру попадешь.

Однозначно сыграло свою роль то, что его никто не драфтовал. Незадрафтованному надо быть очень ярким в Европе игроком, чтобы на него имели виды. 

Богдан запомнится и как игрок, и как мужик, отдающий всего себя на площадке, играющий на команду. Там и синяки, и травмы, и все, что хочешь. Это игрок, которого уважают тренеры, настоящий командный парень. Потому что он отдает всего себя и делает все для победы: блокирует броски, ложится под шайбу, играет здорово в обороне», – сказал Воробьев. 

Ранее 36-летний хоккеист объявил о завершении карьеры. Сегодня в Череповце пройдет прощальный матч олимпийского чемпиона и двукратного обладателя Кубка Гагарина. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
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Комментарии

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По версии Воробьева Зубу или Гаврикову в НХЛ делать вообще нечего.
Это просто НХЛ. Поздно он поехал. Зачем им было прокачивать ветерана под 30-ть лет, когда свои проспекты есть. Та же история с Медведевым в ФФ, он смотрелся то хорошо, но ему вообще 33 было. + Медведу ещё и не подфартило с травмами, кажется их целых 3 было по ходу сезона, причём реально весьма неплохого, ну и кто подпишет защитника в 33 года дальше с такой историей болезни в первом сезоне.
А как же Гавриков, Зуб, Минтюков
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