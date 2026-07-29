Илья Воробьев о том, что Киселевич не заиграл в НХЛ: «Сейчас такой тренд, что туда если и берут иностранцев среди защитников, то больше атакующего плана»

Илья Воробьев о Киселевиче в НХЛ: из Европы берут больше атакующих защитников.

Бывший тренер сборной России Илья Воробьев высказался о том, что Богдан Киселевич не заиграл в НХЛ.

В сезоне-2018/19 российский защитник отыграл 32 матча в лиге за «Флориду», набрав 8 (0+8) очков. По ходу сезона его обменяли в «Виннипег », но за «Джетс» он так и не сыграл.

«Сейчас пошел такой тренд, что в НХЛ если и берут иностранцев среди защитников, то больше атакующего плана. Тут при принятии решения по иностранцам много факторов – когда был задрафтован, в каком раунде, к какому тренеру попадешь.

Однозначно сыграло свою роль то, что его никто не драфтовал. Незадрафтованному надо быть очень ярким в Европе игроком, чтобы на него имели виды.

Богдан запомнится и как игрок, и как мужик, отдающий всего себя на площадке, играющий на команду. Там и синяки, и травмы, и все, что хочешь. Это игрок, которого уважают тренеры, настоящий командный парень. Потому что он отдает всего себя и делает все для победы: блокирует броски, ложится под шайбу, играет здорово в обороне», – сказал Воробьев.

Ранее 36-летний хоккеист объявил о завершении карьеры. Сегодня в Череповце пройдет прощальный матч олимпийского чемпиона и двукратного обладателя Кубка Гагарина.