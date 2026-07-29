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Защитник «Нефтехимика» Ловелл о том, что не попал в НХЛ: «Странная ситуация. В последнем сезоне в NCAA я был в топ-4 по очкам среди защитников – за Хатсоном, Кейси и Байумом»
Защитник «Нефтехимика» Ловелл о том, что не попал в НХЛ: странная ситуация.

Защитник «Нефтехимика» Тим Ловелл считает странным, что ему не удалось попасть в НХЛ после успехов в NCAA

В прошедшем сезоне 24-летний американец (178 см, 73 кг) выступал в ECHL за «Гринвилл Свамп Рэббитс» («Болотные кролики») и в 72 играх набрал 32 (6+26) очка.

Он не был задрафтован клубами НХЛ.

– Когда я заканчивал колледж, я был четвертым по очкам среди всех защитников лиги в сезоне-2023/24, сразу за Лэйном Хатсоном, Шеймусом Кейси, Зеевом Байумом, все они сейчас играют в НХЛ на ведущих ролях. Так что для меня была очень странная ситуация – не подписать контракт с НХЛ, который я должен был подписать еще тогда, и пойти по такому тернистому пути.

У меня была возможность играть пятый год в Мичигане из-за ковида, так что я снова пошел в колледж. Дальше мне обещали одно, другое – ничего не сбылось, Бог знает почему. После того, как я был одним из лидеров студенческого хоккея, это было странно.

И я подумал тогда: «Значит, я здесь не нужен. Я все сделал что мог. Я ухожу». Так и началось мое путешествие, сначала в Финляндию, затем в Германию, а затем и в ECHL. Сначала я посетил основной тренировочный лагерь «Рейнджерс», а потом и лагерь «Онтарио Рейн» в АХЛ. Я показал себя там очень хорошо, но у них уже были подписаны все контракты. 

– Но у вас были хорошие показатели и в ECHL. Вас не вызвали в «Онтарио» из-за контрактных проблем? Почему вас не пригласили сыграть в АХЛ при такой статистике?

– Согласен, это было странно. Я думаю, меня не пригласили, потому что у них уже были свои проспекты. Так же мне многие говорили, что я не подхожу североамериканским лигам своими габаритами. В США всегда считают, что чем крупнее, тем лучше, но я не совсем с этим согласен.

Я считаю, что лучше тот, кто лучше играет в хоккей. В конце концов, не знаю, сколько людей вообще смотрят матчи ECHL, кроме команд АХЛ, которые ищут игроков для вызова. Но я помню, что выходил на каждый матч и почти всегда был лучшим игроком на льду. Кто смотрел мои игры – подтвердит.

Не получить даже единичный вызов в лигу выше было для меня в какой-то момент шуткой, особенно глядя на то, как все другие регулярно получают возможности сыграть и в АХЛ, и даже в НХЛ, так что мне было обидно. Поэтому я подумал: «Я должен позаботиться о себе сам и посмотреть, какой путь лучше приведет меня туда, куда я хочу».

Очевидно, что КХЛ и «Нефтехимик» выглядят как хороший вариант для моей карьеры, так что я взволнован, – сказал Ловелл. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Чемпионат»
logoШеймус Кейси
logoОнтарио Рейн
logoРейнджерс
logoECHL
logoЛэйн Хатсон
logoКХЛ
logoНефтехимик
logoЗеев Байум
NCAA
logoНХЛ
logoАХЛ

Комментарии

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Ловелл почему то приводит в пример свой последний сезон в студенческом хоккее, когда он в 22 года набрал 5+32 среди тех кто моложе его. Байуму в том сезоне было 18, первый сезон в студентах, 11+39, был признан лучшим новичком. Для примера у Ловелла в первый сезон в студентах 0+2 за 18 матчей в Бостонском колледже. Действительно почему его не выбрали на драфте НХЛ?)
ОтветWhy always me?!
Ловелл почему то приводит в пример свой последний сезон в студенческом хоккее, когда он в 22 года набрал 5+32 среди тех кто моложе его. Байуму в том сезоне было 18, первый сезон в студентах, 11+39, был признан лучшим новичком. Для примера у Ловелла в первый сезон в студентах 0+2 за 18 матчей в Бостонском колледже. Действительно почему его не выбрали на драфте НХЛ?)
он просто думал что в России не умеют анализировать через интернет. думал на слово поверят )
Первые двое на 2 года младше, последний аж на 4. Когда речь о молодёжном хоккее- это большая разница. Плюс габариты.
"все они сейчас играют в НХЛ на ведущих ролях."
пу-пу-пу, статистику Кейси он видимо не смотрел
Хера себе... где ты и где Хатсон
Во-первых, они на 2-3 года младше, поэтому их выбрали, а Ловелла - нет. Если ты в 23 года до сих пор играешь в студенческой лиге, шансы на карьеру в НХЛ достаточно призрачны.

Во-вторых, на ведущих ролях там только Хатсон, а Кейси и Байум болтаются между НХЛ и АХЛ.

В-третьих, ведущих игроков NCAA часто не выбирают на драфте, ибо очки - это далеко не всё, на что смотрят скауты. Вот прекрасный пример - Ти Джей Хьюз, второй бомбардир прошлого сезона. Никому оказался не нужен.
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