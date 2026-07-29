Защитник «Нефтехимика» Ловелл о том, что не попал в НХЛ: «Странная ситуация. В последнем сезоне в NCAA я был в топ-4 по очкам среди защитников – за Хатсоном, Кейси и Байумом»

Защитник «Нефтехимика» Ловелл о том, что не попал в НХЛ: странная ситуация.

Защитник «Нефтехимика » Тим Ловелл считает странным, что ему не удалось попасть в НХЛ после успехов в NCAA .

В прошедшем сезоне 24-летний американец (178 см, 73 кг) выступал в ECHL за «Гринвилл Свамп Рэббитс» («Болотные кролики») и в 72 играх набрал 32 (6+26) очка.

Он не был задрафтован клубами НХЛ.

– Когда я заканчивал колледж, я был четвертым по очкам среди всех защитников лиги в сезоне-2023/24, сразу за Лэйном Хатсоном , Шеймусом Кейси , Зеевом Байумом , все они сейчас играют в НХЛ на ведущих ролях. Так что для меня была очень странная ситуация – не подписать контракт с НХЛ, который я должен был подписать еще тогда, и пойти по такому тернистому пути.

У меня была возможность играть пятый год в Мичигане из-за ковида, так что я снова пошел в колледж. Дальше мне обещали одно, другое – ничего не сбылось, Бог знает почему. После того, как я был одним из лидеров студенческого хоккея, это было странно.

И я подумал тогда: «Значит, я здесь не нужен. Я все сделал что мог. Я ухожу». Так и началось мое путешествие, сначала в Финляндию, затем в Германию, а затем и в ECHL. Сначала я посетил основной тренировочный лагерь «Рейнджерс», а потом и лагерь «Онтарио Рейн» в АХЛ. Я показал себя там очень хорошо, но у них уже были подписаны все контракты.

– Но у вас были хорошие показатели и в ECHL. Вас не вызвали в «Онтарио» из-за контрактных проблем? Почему вас не пригласили сыграть в АХЛ при такой статистике?

– Согласен, это было странно. Я думаю, меня не пригласили, потому что у них уже были свои проспекты. Так же мне многие говорили, что я не подхожу североамериканским лигам своими габаритами. В США всегда считают, что чем крупнее, тем лучше, но я не совсем с этим согласен.

Я считаю, что лучше тот, кто лучше играет в хоккей. В конце концов, не знаю, сколько людей вообще смотрят матчи ECHL, кроме команд АХЛ, которые ищут игроков для вызова. Но я помню, что выходил на каждый матч и почти всегда был лучшим игроком на льду. Кто смотрел мои игры – подтвердит.

Не получить даже единичный вызов в лигу выше было для меня в какой-то момент шуткой, особенно глядя на то, как все другие регулярно получают возможности сыграть и в АХЛ, и даже в НХЛ, так что мне было обидно. Поэтому я подумал: «Я должен позаботиться о себе сам и посмотреть, какой путь лучше приведет меня туда, куда я хочу».

Очевидно, что КХЛ и «Нефтехимик» выглядят как хороший вариант для моей карьеры, так что я взволнован, – сказал Ловелл.