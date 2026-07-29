«Динамо» и Моторыгин продлили контракт на год

Максим Моторыгин и московское «Динамо » продлили сотрудничество.

Новое соглашение с 23-летним вратарем рассчитано до 31 мая 2027 года.

«Голкипер дебютировал в КХЛ в составе бело-голубых в 2023 году и на протяжении трех сезонов защищает цвета нашего клуба. За это время Максим провел 115 матчей в лиге, отразив 92% бросков по своим воротам, и девять раз сохранил свои владения в неприкосновенности», – говорится в сообщении клуба.