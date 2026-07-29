«Динамо» и Моторыгин продлили контракт на год
Максим Моторыгин и московское «Динамо» продлили сотрудничество.
Новое соглашение с 23-летним вратарем рассчитано до 31 мая 2027 года.
«Голкипер дебютировал в КХЛ в составе бело-голубых в 2023 году и на протяжении трех сезонов защищает цвета нашего клуба. За это время Максим провел 115 матчей в лиге, отразив 92% бросков по своим воротам, и девять раз сохранил свои владения в неприкосновенности», – говорится в сообщении клуба.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал «Динамо»
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