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«Динамо» и Моторыгин продлили контракт на год

Максим Моторыгин и московское «Динамо» продлили сотрудничество.

Новое соглашение с 23-летним вратарем рассчитано до 31 мая 2027 года.

«Голкипер дебютировал в КХЛ в составе бело-голубых в 2023 году и на протяжении трех сезонов защищает цвета нашего клуба. За это время Максим провел 115 матчей в лиге, отразив 92% бросков по своим воротам, и девять раз сохранил свои владения в неприкосновенности», – говорится в сообщении клуба.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал «Динамо»
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Комментарии

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Одна из лучших вратарских бригад продолджит быть в Динамо.
Куда ж он денется с подводной лодки?!😂🤣
Умное решение -вратарь перспективный !
Ну наконец то, какая то хорошая новость.
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