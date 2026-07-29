  1. Спортс
  2. Хоккей
  3. Новости

  4. Михаил Ильин о мнении, что «Северсталь» без характера: «Он есть. Если бы не было, мы бы не выходили в плей-офф. Нет такого, чтобы команда играла ради регулярки – смешно звучит!»

0
Михаил Ильин о мнении, что «Северсталь» без характера: «Он есть. Если бы не было, мы бы не выходили в плей-офф. Нет такого, чтобы команда играла ради регулярки – смешно звучит!»
Михаил Ильин о мнении, что «Северсталь» без характера: он есть.

Экс-форвард «Северстали» Михаил Ильин не считает, что у команды нет характера. 

– Вам часто говорят, что ваша игра только для регулярного чемпионата.

– Поживите хотя бы месяц в «Северстали» – и поймете, что это не так. Не бывает такого, чтобы команда выходила играть только ради регулярки, мол, помыкаемся тут и хватит. Это смешно даже как-то звучит! Все хотят выиграть Кубок Гагарина. Просто нам пока чего-то не хватает.

Но мы каждый год становились сильнее. Сейчас я ушел, но думаю, что команда станет еще лучше.

– Но вам говорят, что характера нет. Что вы команда для Матча звезд.

– Есть характер. Если бы его не было, мы бы не выходили в плей-офф.

– Все смотрят на вашу «тики-таку». А потом приходит плей-офф – сначала два года подряд «Спартак», потом «Торпедо».

– С «Торпедо» мы играли хорошо. И «Торпедо» играло хорошо. Обе команды показывали хороший хоккей. Но мы, считаю, играли лучше, доминировали. Пересмотрите первые две домашние игры. Одну мы выиграли 4:0. В первой, которую проиграли, тоже были лучше, просто шайба не шла в ворота. Моментов было очень много.

– Но вы ведь вылетели от «Торпедо».

– Да, в плей-офф что-то не получалось. Не знаю почему. Может, я чему-то мешал. Сейчас я ушел – может, теперь все станет по-другому, и команда пройдет дальше, – сказал Ильин, сейчас выступающий в системе «Питтсбурга». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoТорпедо
logoУилкс-Бэрри
logoПиттсбург
logoСеверсталь
logoАндрей Козырев
logoСпорт-Экспресс
logoМихаил Ильин
logoАХЛ
logoСпартак
logoКХЛ

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Михайлов о недопуске России: «ИИХФ надо разогнать! Она занимается не развитием мирового хоккея, а политикой. Нужно всех переизбрать, тогда что-то поменяется»
Гендиректор «Торпедо» о Соколове: «Ценный актив, которым мы дорожим. Не готовы к совершению обмена за «дружеское рукопожатие»
Николай Голдобин: «Овечкин – самый популярный человек в России в сфере спорта. Легенда. Побить рекорд Гретцки, не последнего человека в хоккее, это огромное достижение»
Кожевников о недопуске России: «В ИИХФ чистая русофобия. Там подсвинки сидят, от них идет свинское отношение»
«Адмирал» расторг контракт с Сошниковым по соглашению сторон («Сила спорта»)
«Торпедо» продлило контракт с Соколовым на год
Величкин о недопуске России: «В ИИХФ сейчас сидят финны, шведы, чехи, а прибалты им подпевают. Пока эта шобла не поймет, что они дебилы, так и будет продолжаться»
«Сан-Хосе» продлил контракт с Графом на 3 года. Кэпхит – 4,25 млн долларов
Депутат Журова о решении ИИХФ: «Там мощное европейское лобби. У них есть формальная лазейка, они за нее цепляются. В 2029-м, за год до Олимпиады, нас допустят»
Ротенберг о смерти Мурыгина: «Алексей запомнится сильным вратарем и человеком, который всегда боролся до конца. Выражаю соболезнования всем, кто знал и любил его. Светлая память!»
Ко всем новостям
Последние новости
Величкин о голах Овечкина: «До тысячи добить будет тяжеловато. Если переподпишется еще на год – тогда возможно. Все будет зависеть от здоровья»
Красиков о зарплате Барабанова: «Он эти деньги ни у кого не крал. Ему дали контракт, он подписал. Александр будет приносить большую пользу «Автомобилисту»
Овечкин о лучшем футболисте ЧМ-2026: «Месси. В финале футбол был нудный, скучный. Когда игрок Аргентины удалился, уже все было понятно»
Алексей Красиков: «Связка Гусева и Тамбиева может быть как невероятным успехом, так и огромным провалом. Тренер не будет отходить от своих хоккейных понятий, он делает быстрые команды»
«Ак Барс» подписал пробный контракт с Максимом Быковым
«Адмирал» расторг пробные контракты с Сафиным, Куликовым, Анохиным и Мануховым. Договор с Мухаметовым расторгнут по соглашению сторон
«Питтсбург» о 40-летии Малкина: «С годами – как хорошее вино. С днем ​​рождения, Джи!»
CAS об иске ФХР к ИИХФ: «Разбирательство по делу от 17 июня 2026-го продолжается, слушание еще не назначено. Апелляции на решение Совета ИИХФ от 30 июля на текущий момент нет»
Защитник «Торпедо» Брики о Кросби: «Невероятный человек и великий лидер. Когда видишь его, теряешь дар речи»
Крикунов об Овечкине в КХЛ: «Он не будет тут играть, когда вернется из Северной Америки – наиграется в НХЛ»