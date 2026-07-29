У «Монреаля» лучшее молодое ядро в НХЛ по версии Sportsnet. «Сан-Хосе» – 2-й в списке, «Анахайм» – 3-й, «Оттава» – 4-я, «Филадельфия» – 5-я

Портал Sportsnet составил топ-5 команд НХЛ с лучшим молодым ядром.
В списки включались игроки в возрасте не более 25 лет – как правило, уже выступающие в лиге.
1. «Монреаль»
Вратари: Якуб Добеш (25 лет), Джейкоб Фаулер (21);
Защитники: Лэйн Хатсон (22), Кайден Гуле (24);
Нападающие: Коул Кофилд (25), Юрай Слафковски (22), Иван Демидов (20).
2. «Сан-Хосе»
Вратарь: Ярослав Аскаров (24);
Защитник: Сэм Дикинсон (20);
Форварды: Макклин Селебрини (20), Уилл Смит (21), Майкл Миса (19), Ивар Стенберг (18).
3. «Анахайм»
Защитники: Джексон Лакомб (25), Павел Минтюков (22);
Нападающие: Лео Карлссон (21), Каттер Готье (22), Беккетт Сеннеке (20).
4. «Оттава»
Защитники: Джейк Сэндерсон (24), Джордан Спенс (24);
Нападающие: Тим Штюцле (24), Вильям Эклунд (23), Дилан Козенс (25), Шейн Пинто (25), Ридли Грейг (23).
5. «Филадельфия»
Защитники: Джейми Драйсдейл (24), Кэмерон Йорк (25);
Нападающие: Тревор Зеграс (25), Портер Мартон (19), Матвей Мичков (21), Тайсон Фоерстер (24).
Команды, достойные упоминания (без ранжира)
«Чикаго»
Защитники: Боуэн Байрэм (25), Артем Левшунов (20);
Форварды: Коннор Бедард (21), Фрэнк Назар (22), Антон Фронделль (19).
«Каролина»
Защитник: Александр Никишин (24);
Нападающие: Сет Джарвис (24), Логан Станковен (23), Джексон Блэйк (22).
«Миннесота»
Вратарь: Йеспер Валльстедт (23);
Защитник: Брок Фэйбер (23);
Нападающие: Мэтт Болди (25), Данила Юров (22), Бобби Бринк (25).
Комментарии
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Кули, Гюнтер, Игинла, Денуайе, Бут, Симашев, Косса.
По чистому потенциалу Сан-Хосе в стратосфере, а по работе с платежной ведомостью в стратосфере Монреаль (плюс мощнейший пул еще не заигранных в лиге проспектов). Это скорее и определило растановку сил.
У Шаркс на повестке дня один вопрос, сколько денег возьмёт и какой тон команде задаст талант поколения (Селебрини).
У Акул беда в другом, они в это межсезонье взяли тяжёлые контракты Нёрса (9.25), Марчмента (6.75) и Трубу (8) на 4 года каждый, а им нужно продлевать следующим летом Селебрини, Смита, Чернышова, ещё через год что-то решать с Мисой, потом продлеваться будет Стенберг. Проблемы у Акул с потолком могут быть в моменте.
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Достигнуть уровня Кучерова любому действующему игроку трудно, только в возрасте Селебрини Кучеров за юниорку против детей гонял, а Селебрини второй сезон как профи закончил.
Тут чуть раньше писали, что дьяволы вечно талантливые, а еще супер таланты были в нефти, хоть и постарели, но все равно очень талантливые.
Поэтому согласен, что молодое ядро надо определять через результат, результат дали хабсы, утки и ураганы. Вот топ 3 лучшего молодого ядра.
А акулы, сенаторы, летчики просто пусть будут талантливые )))
А так у перечисленных команд хорошие перспективы