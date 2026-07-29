У «Монреаля» лучшее молодое ядро в НХЛ по версии Sportsnet. «Сан-Хосе» – 2-й в списке, «Анахайм» – 3-й, «Оттава» – 4-я, «Филадельфия» – 5-я

У «Монреаля» лучшее молодое ядро в НХЛ по версии Sportsnet.

Портал Sportsnet составил топ-5 команд НХЛ с лучшим молодым ядром.

В списки включались игроки в возрасте не более 25 лет – как правило, уже выступающие в лиге.

1. «Монреаль»

Вратари: Якуб Добеш (25 лет), Джейкоб Фаулер (21);

Защитники: Лэйн Хатсон (22), Кайден Гуле (24);

Нападающие: Коул Кофилд (25), Юрай Слафковски (22), Иван Демидов (20).

2. «Сан-Хосе»

Вратарь: Ярослав Аскаров (24);

Защитник: Сэм Дикинсон (20);

Форварды: Макклин Селебрини (20), Уилл Смит (21), Майкл Миса (19), Ивар Стенберг (18).

3. «Анахайм»

Защитники: Джексон Лакомб (25), Павел Минтюков (22);

Нападающие: Лео Карлссон (21), Каттер Готье (22), Беккетт Сеннеке (20).

4. «Оттава»

Защитники: Джейк Сэндерсон (24), Джордан Спенс (24);

Нападающие: Тим Штюцле (24), Вильям Эклунд (23), Дилан Козенс (25), Шейн Пинто (25), Ридли Грейг (23).

5. «Филадельфия»



Защитники: Джейми Драйсдейл (24), Кэмерон Йорк (25);

Нападающие: Тревор Зеграс (25), Портер Мартон (19), Матвей Мичков (21), Тайсон Фоерстер (24).

Команды, достойные упоминания (без ранжира)

«Чикаго»

Защитники: Боуэн Байрэм (25), Артем Левшунов (20);

Форварды: Коннор Бедард (21), Фрэнк Назар (22), Антон Фронделль (19).

«Каролина»

Защитник: Александр Никишин (24);

Нападающие: Сет Джарвис (24), Логан Станковен (23), Джексон Блэйк (22).

«Миннесота»

Вратарь: Йеспер Валльстедт (23);

Защитник: Брок Фэйбер (23);

Нападающие: Мэтт Болди (25), Данила Юров (22), Бобби Бринк (25).