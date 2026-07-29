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  4. У «Монреаля» лучшее молодое ядро в НХЛ по версии Sportsnet. «Сан-Хосе» – 2-й в списке, «Анахайм» – 3-й, «Оттава» – 4-я, «Филадельфия» – 5-я

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У «Монреаля» лучшее молодое ядро в НХЛ по версии Sportsnet. «Сан-Хосе» – 2-й в списке, «Анахайм» – 3-й, «Оттава» – 4-я, «Филадельфия» – 5-я
У «Монреаля» лучшее молодое ядро в НХЛ по версии Sportsnet.

Портал Sportsnet составил топ-5 команд НХЛ с лучшим молодым ядром. 

В списки включались игроки в возрасте не более 25 лет – как правило, уже выступающие в лиге. 

1. «Монреаль»

Вратари: Якуб Добеш (25 лет), Джейкоб Фаулер (21);

Защитники: Лэйн Хатсон (22), Кайден Гуле (24);

Нападающие: Коул Кофилд (25), Юрай Слафковски (22), Иван Демидов (20).

2. «Сан-Хосе»

Вратарь: Ярослав Аскаров (24);

Защитник: Сэм Дикинсон (20);

Форварды: Макклин Селебрини (20), Уилл Смит (21), Майкл Миса (19), Ивар Стенберг (18). 

3. «Анахайм»

Защитники: Джексон Лакомб (25), Павел Минтюков (22);

Нападающие: Лео Карлссон (21), Каттер Готье (22), Беккетт Сеннеке (20).

4. «Оттава»

Защитники: Джейк Сэндерсон (24), Джордан Спенс (24);

Нападающие: Тим Штюцле (24), Вильям Эклунд (23), Дилан Козенс (25), Шейн Пинто (25), Ридли Грейг (23).

5. «Филадельфия»

Защитники: Джейми Драйсдейл (24), Кэмерон Йорк (25);

Нападающие: Тревор Зеграс (25), Портер Мартон (19), Матвей Мичков (21), Тайсон Фоерстер (24).

Команды, достойные упоминания (без ранжира)

«Чикаго»

Защитники: Боуэн Байрэм (25), Артем Левшунов (20);

Форварды: Коннор Бедард (21), Фрэнк Назар (22), Антон Фронделль (19).

«Каролина»

Защитник: Александр Никишин (24);

Нападающие: Сет Джарвис (24), Логан Станковен (23), Джексон Блэйк (22). 

«Миннесота»

Вратарь: Йеспер Валльстедт (23);

Защитник: Брок Фэйбер (23); 

Нападающие: Мэтт Болди (25), Данила Юров (22), Бобби Бринк (25).

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sportsnet
logoНХЛ
рейтинги
logoМонреаль
logoФиладельфия
logoОттава
logoСан-Хосе
logoАнахайм
logoСэм Дикинсон
logoДилан Козенс
logoЧикаго
logoМакклин Селебрини
logoКэмерон Йорк
logoТим Штюцле
logoТайсон Фоерстер
logoДжейми Драйсдейл
logoДжейк Сэндерсон
logoУилл Смит
logoЯкуб Добеш
logoКоул Кофилд
logoБеккетт Сеннеке
logoЮрай Слафковски
logoКаролина
logoМайкл Миса
logoМиннесота
logoВильям Эклунд
logoДжейкоб Фаулер
logoЛео Карлссон
logoКайден Гуле
logoПортер Мартон
logoЯрослав Аскаров
logoИван Демидов
logoДжордан Спенс
logoТревор Зеграс
logoШэйн Пинто
logoИвар Стенберг
logoМатвей Мичков
logoЛэйн Хатсон
logoКаттер Готье
logoПавел Минтюков
logoДжексон Лакомб

Комментарии

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Сан Хосе моложе, талантливее. К указанным игрокам можно добавить Чернышова, Графа, Верхоффа. У Монреаля тоже еще много талантов в системе. В общем эти две команды с отрывом лидируют.
Ответivanovivan3034
Сан Хосе моложе, талантливее. К указанным игрокам можно добавить Чернышова, Графа, Верхоффа. У Монреаля тоже еще много талантов в системе. В общем эти две команды с отрывом лидируют.
Кто талантливее время покажет. НД уже лет 7 талантливые).
Ответovi1000
Кто талантливее время покажет. НД уже лет 7 талантливые).
Я такую же ботву про Баффало и айкела читал. Чем все закончилось все знают. Выписали бабки и выписали . контендером не стали и не станут. А он в какой нибудь Чикаге чашку брать будет во втором звене играя через 7 лет
Я бы на первое место поставил Сан-Хосе.
и где в списке Юта?
Кули, Гюнтер, Игинла, Денуайе, Бут, Симашев, Косса.
Ответivanovivan3034
и где в списке Юта? Кули, Гюнтер, Игинла, Денуайе, Бут, Симашев, Косса.
Мороз ещё есть, который вполне может зайти в НХЛ с его габаритами, броском и умением вести черновую работу. Ему конечно нужно много работать, но потенциал большой.
Ответivanovivan3034
и где в списке Юта? Кули, Гюнтер, Игинла, Денуайе, Бут, Симашев, Косса.
Игинла, Денуайе ещё ни одного матча в лиге не провели. Бут, Симашев большую часть сезона в фарме. Коссу вообще списали из Детройта. Так что мимо.
Топ-3 по делу, далее вкусовщина.
По чистому потенциалу Сан-Хосе в стратосфере, а по работе с платежной ведомостью в стратосфере Монреаль (плюс мощнейший пул еще не заигранных в лиге проспектов). Это скорее и определило растановку сил.
У Шаркс на повестке дня один вопрос, сколько денег возьмёт и какой тон команде задаст талант поколения (Селебрини).
ОтветRafael $.
Топ-3 по делу, далее вкусовщина. По чистому потенциалу Сан-Хосе в стратосфере, а по работе с платежной ведомостью в стратосфере Монреаль (плюс мощнейший пул еще не заигранных в лиге проспектов). Это скорее и определило растановку сил. У Шаркс на повестке дня один вопрос, сколько денег возьмёт и какой тон команде задаст талант поколения (Селебрини).
Возьмёт что-то среднее между контрактом Бедарда и Карлсона.
У Акул беда в другом, они в это межсезонье взяли тяжёлые контракты Нёрса (9.25), Марчмента (6.75) и Трубу (8) на 4 года каждый, а им нужно продлевать следующим летом Селебрини, Смита, Чернышова, ещё через год что-то решать с Мисой, потом продлеваться будет Стенберг. Проблемы у Акул с потолком могут быть в моменте.
Ответserious fan
Возьмёт что-то среднее между контрактом Бедарда и Карлсона. У Акул беда в другом, они в это межсезонье взяли тяжёлые контракты Нёрса (9.25), Марчмента (6.75) и Трубу (8) на 4 года каждый, а им нужно продлевать следующим летом Селебрини, Смита, Чернышова, ещё через год что-то решать с Мисой, потом продлеваться будет Стенберг. Проблемы у Акул с потолком могут быть в моменте.
Ух, сколько возможностей у других клубов будет для оффершита. После гнилого поступка Бриера вряд ли кто-то будет теперь джентельменские соглашения по оффершитам соблюдать
Но на уровне Куча, Селебрини выглядит как очень одаренный школьник-хоккеист, и я уже щас могу сказать что до уровня Никиты он даже близко ни когда не дорастет
__________________________________
Достигнуть уровня Кучерова любому действующему игроку трудно, только в возрасте Селебрини Кучеров за юниорку против детей гонял, а Селебрини второй сезон как профи закончил.
ОтветTarnung
Но на уровне Куча, Селебрини выглядит как очень одаренный школьник-хоккеист, и я уже щас могу сказать что до уровня Никиты он даже близко ни когда не дорастет __________________________________ Достигнуть уровня Кучерова любому действующему игроку трудно, только в возрасте Селебрини Кучеров за юниорку против детей гонял, а Селебрини второй сезон как профи закончил.
Куч в ахл играл. А для Селебрини это великое достижение.
Ответovi1000
Куч в ахл играл. А для Селебрини это великое достижение.
В АХЛ играл - это только плюс в резюме хокка, собирающегося в КХЛ. Некоторые обходятся и без такой практики. Великое достижение сразу зайти в НХЛ без автобусной лиги.
Сан-Хосе бы тренера нормального еще....
Последнее время слово талантливый все больше воспринимаю как недостаточно хороший по сравнению с тем, что ожидали. Как в анекдоте, нечего сказать о человеке, похвали за скромность.
Тут чуть раньше писали, что дьяволы вечно талантливые, а еще супер таланты были в нефти, хоть и постарели, но все равно очень талантливые.
Поэтому согласен, что молодое ядро надо определять через результат, результат дали хабсы, утки и ураганы. Вот топ 3 лучшего молодого ядра.
А акулы, сенаторы, летчики просто пусть будут талантливые )))
Ответ1983kashey
Последнее время слово талантливый все больше воспринимаю как недостаточно хороший по сравнению с тем, что ожидали. Как в анекдоте, нечего сказать о человеке, похвали за скромность. Тут чуть раньше писали, что дьяволы вечно талантливые, а еще супер таланты были в нефти, хоть и постарели, но все равно очень талантливые. Поэтому согласен, что молодое ядро надо определять через результат, результат дали хабсы, утки и ураганы. Вот топ 3 лучшего молодого ядра. А акулы, сенаторы, летчики просто пусть будут талантливые )))
Сенаторы и Летчики проиграли чемпионам в плей-офф так то)
А где у Чикаго Власич, Ринзел, Корчински, Мур, Лардис, Буавер, Канцеров в конце концов
ОтветTosha Neon
А где у Чикаго Власич, Ринзел, Корчински, Мур, Лардис, Буавер, Канцеров в конце концов
ты серьезно перечисленные тобой дрова сравниваешь с теми кто указан выше?
Ответtrav
ты серьезно перечисленные тобой дрова сравниваешь с теми кто указан выше?
А чем условные Дикинсон и Миса сильней Ринзела и Лардиса ?
Наличие одного Селебрини не делает акул первыми. Все остальные у хабов сильнее чем те что у акул.
Тут главное в НДД не превратиться, и не в Баффало
А так у перечисленных команд хорошие перспективы
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