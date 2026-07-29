«Трактор» подписал Валенцова. Контаркт экс-защитника «Шанхая» – до 2028 года

Бывший защитник «Шанхай Дрэгонс » Владислав Валенцов перешел в «Трактор ».

Соглашение с 29-летним хоккеистом рассчитано до конца сезона-2027/28.

«Перед началом сборов нам удалось укрепить оборону подписанием контракта с Владиславом Валенцовым. Надежный и опытный защитник был одним из лучших свободных агентов КХЛ, соответствующих важнейшему принципу цена-качество.

Мы прекрасно знаем возможности Владислава и уверены, что он добавит команде основательности, глубины, и быстро впишется в игровые схемы Скотта Гордона», – сказал генеральный менеджер клуба Алексей Волков .

В прошлом сезоне Валенцов провел 56 матчей в FONBET Чемпионате КХЛ и набрал 6 (1+5) очков при показателе полезности «минус 5». Его подробная статистика – здесь .