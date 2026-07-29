«Трактор» подписал Валенцова. Контаркт экс-защитника «Шанхая» – до 2028 года
Бывший защитник «Шанхай Дрэгонс» Владислав Валенцов перешел в «Трактор».
Соглашение с 29-летним хоккеистом рассчитано до конца сезона-2027/28.
«Перед началом сборов нам удалось укрепить оборону подписанием контракта с Владиславом Валенцовым. Надежный и опытный защитник был одним из лучших свободных агентов КХЛ, соответствующих важнейшему принципу цена-качество.
Мы прекрасно знаем возможности Владислава и уверены, что он добавит команде основательности, глубины, и быстро впишется в игровые схемы Скотта Гордона», – сказал генеральный менеджер клуба Алексей Волков.
В прошлом сезоне Валенцов провел 56 матчей в FONBET Чемпионате КХЛ и набрал 6 (1+5) очков при показателе полезности «минус 5». Его подробная статистика – здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал «Трактора»
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