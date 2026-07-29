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  4. «Торпедо» продлило контракт с Виноградовым до 2028 года. Форвард – лучший бомбардир и снайпер клуба в прошлом сезоне с 23+31 в 67 играх в регулярке КХЛ

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«Торпедо» продлило контракт с Виноградовым до 2028 года. Форвард – лучший бомбардир и снайпер клуба в прошлом сезоне с 23+31 в 67 играх в регулярке КХЛ
«Торпедо» продлило контракт с Егором Виноградовым до 2028 года.

«Торпедо» объявило о продлении контракта с форвардом Егором Виноградовым

Новое соглашение с 23-летним игроком рассчитано до 31 мая 2028 года. 

В минувшем сезоне Виноградов стал лучшим бомбардиром и снайпером нижегородского клуба в Фонбет Чемпионате КХЛ. В его активе 54 (23+31) очка в 67 играх. 

В 10 матчах в розыгрыше Кубка Гагарина он добавил еще 5 (4+1) баллов. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал «Торпедо»
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logoТорпедо

Комментарии

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Детройт подождет. Свои парни команде важнее!
Отличная новость! Егор - лидер, к тому же местный!
Молодцы нижегородцы, подписали своих лидеров по сезону в самом прайме - Виноградова и Соколова, а не та вон мышиная возня с престарелыми легами у других:)
Ответrereg84
Молодцы нижегородцы, подписали своих лидеров по сезону в самом прайме - Виноградова и Соколова, а не та вон мышиная возня с престарелыми легами у других:)
А Соколов точно лидер? На днях читал что он в плей офф на лавке сидел (будучи здоровым), не знаю насколько это правда
Ответrereg84
Молодцы нижегородцы, подписали своих лидеров по сезону в самом прайме - Виноградова и Соколова, а не та вон мышиная возня с престарелыми легами у других:)
Соколова не будет в Торпедо
Отлично. Егор лучший.
удачи Егор !! дальше- лучше !!
Топ-новость! В моем восприятии от бестолочи в 2022 до mvp в 2026. Браво, Егор!
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