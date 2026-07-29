«Торпедо» продлило контракт с Виноградовым до 2028 года. Форвард – лучший бомбардир и снайпер клуба в прошлом сезоне с 23+31 в 67 играх в регулярке КХЛ
«Торпедо» продлило контракт с Егором Виноградовым до 2028 года.
«Торпедо» объявило о продлении контракта с форвардом Егором Виноградовым.
Новое соглашение с 23-летним игроком рассчитано до 31 мая 2028 года.
В минувшем сезоне Виноградов стал лучшим бомбардиром и снайпером нижегородского клуба в Фонбет Чемпионате КХЛ. В его активе 54 (23+31) очка в 67 играх.
В 10 матчах в розыгрыше Кубка Гагарина он добавил еще 5 (4+1) баллов.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал «Торпедо»
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