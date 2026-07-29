«Торпедо» продлило контракт с Виноградовым до 2028 года. Форвард – лучший бомбардир и снайпер клуба в прошлом сезоне с 23+31 в 67 играх в регулярке КХЛ

«Торпедо» продлило контракт с Егором Виноградовым до 2028 года.

«Торпедо » объявило о продлении контракта с форвардом Егором Виноградовым .

Новое соглашение с 23-летним игроком рассчитано до 31 мая 2028 года.

В минувшем сезоне Виноградов стал лучшим бомбардиром и снайпером нижегородского клуба в Фонбет Чемпионате КХЛ. В его активе 54 (23+31) очка в 67 играх.

В 10 матчах в розыгрыше Кубка Гагарина он добавил еще 5 (4+1) баллов.