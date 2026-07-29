Игорь Ледяхов: «Футбол чуть более энергозатратный, чем хоккей. В футболе ты не можешь сыграть матч на следующий день, если отбегал 90 минут»

Бывший футболист «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о нагрузках в футболе и хоккее.
«Футболисты все-таки бегают чуть побольше, чем минуту. Футболисты на спринтах меньше работают, чем хоккеисты.
Футбол и хоккей – это два очень сложных вида спорта. Чтобы сделать выводы, кто более энергозатратный, надо проводить исследования. Так что причину спора я не очень понимаю.
Понятно, что футболисты будут защищать свой вид спорта, хоккеисты – свой. Не стоит даже обсуждать сложность. Но в футболе ты не можешь сыграть матч на следующий день, если ты отбегал 90 минут.
В хоккее играют за счет скольжения, много матчей в том же плей-офф. Наверное, футбол все-таки чуть более энергозатратный вид спорта, чем хоккей», – сказал Ледяхов.
Владимир Крикунов: «Футболисты больше минуты за матч быстро не бегают. В хоккее энергозатраты больше»
Владимир Пономарев: «Футбол в 10 раз сложнее хоккея, две разные планеты. Харламов, Михайлов, Фирсов, Петров поиграли 15 минут с нами и подохли на поле»
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Комментарии
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футболисты потому и сухие, поле больше площадки хоккейной, что про это говорить то ??
а хоккеисты более мощные и габаритные, на массе. Но сравнение пробега никак не говорит о большей сложности того или другого вида спорта.
Сравнивать абсолютно разные виды - бессмысленно !!!
Боксëры пешком по рингу ходят, штангисты вообще не ходят, когда вес берут ))
Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в беседе с бывшим форвардом клубов КХЛ и НХЛ Никитой Филатовым и экс-форвардом сборной России по футболу Андреем Аршавиным вспомнил о своём матче за футбольное «Динамо». В 2022 году хоккеист отметился забитым мячом в товарищеской встрече с «Амкалом» (5:0).
Аршавин: Женя Малкин сказал, что футбол сложнее хоккея. Ты так считаешь или нет?
Овечкин: 100%. Потому что я поиграл на профессиональном уровне, чуть не сдох [на разминке]. И я понял, что просто физически для меня было очень тяжело. К этому нужно привыкнуть, понимаешь? То есть ты с самого детства начинаешь играть в футбол, ты пробежался туда-сюда, это для вас нормально. А для нас – нет, у нас отрезки.
Аршавин: Не, ну как, туда-сюда тоже бегали. У меня тоже отрезок был.
Филатов: Он сказал, что играл 10 минут из 90, но играл так, чтобы его не заменили в оставшиеся 80. То есть играл хорошо.
Аршавин: Это тоже искусство.
Овечкин: Лучший в своё время.
Аршавин: А ты представляешь, чтобы в футболе доиграл до 40 лет?
Овечкин: Нет, конечно.
Не надо вообще сравнивать разные виды спорта - это бессмысленно !
Я об этом и сказал и уже без отсылки именно к Ледяхову, а в целом.
Марафонец тоже более энергозатратно проводит дистанцию, а спринтер 10 секунд бежит. Это не означает, что марафон сложнее спринта и достижения в нем требует меньше пролитого пота, тренировок, упорства. А о "сложности" я упомянул именно потому, что с этого весь сра4 в СМИ и начался, мол какой спорт сложнее и кто круче.
Рекорд якобы принадлежит Брозовичу 16,3 км (чм 2018) , но + дополнительный тайм.
показательно, что о сложности футбола высказываются сами футболисты, которые, в принципе, не могут играть в хоккей не на каком уровне, в отличие от хоккеистов, которые в большинстве своем, в футбол играть умеют и играют регулярно