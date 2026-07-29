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  4. Игорь Ледяхов: «Футбол чуть более энергозатратный, чем хоккей. В футболе ты не можешь сыграть матч на следующий день, если отбегал 90 минут»

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Игорь Ледяхов: «Футбол чуть более энергозатратный, чем хоккей. В футболе ты не можешь сыграть матч на следующий день, если отбегал 90 минут»
Игорь Ледяхов: футбол все-таки чуть более энергозатратный, чем хоккей.

Бывший футболист «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о нагрузках в футболе и хоккее. 

«Футболисты все-таки бегают чуть побольше, чем минуту. Футболисты на спринтах меньше работают, чем хоккеисты.

Футбол и хоккей – это два очень сложных вида спорта. Чтобы сделать выводы, кто более энергозатратный, надо проводить исследования. Так что причину спора я не очень понимаю.

Понятно, что футболисты будут защищать свой вид спорта, хоккеисты – свой. Не стоит даже обсуждать сложность. Но в футболе ты не можешь сыграть матч на следующий день, если ты отбегал 90 минут.

В хоккее играют за счет скольжения, много матчей в том же плей-офф. Наверное, футбол все-таки чуть более энергозатратный вид спорта, чем хоккей», – сказал Ледяхов. 

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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Советский спорт»
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Игорь Ледяхов
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Комментарии

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На заводе если отработал 480 минут сегодня, почему то на завтра столько же придётся отпахать!
ОтветВадик Балакин
На заводе если отработал 480 минут сегодня, почему то на завтра столько же придётся отпахать!
Ну так занялся бы футболом
ОтветВадик Балакин
На заводе если отработал 480 минут сегодня, почему то на завтра столько же придётся отпахать!
На заводе ты тоже бегаешь 90 минут?
снова эта тема, теперь нашего спартача журналисты подтянули, чтобы форсить кем то по глупости начатое !
футболисты потому и сухие, поле больше площадки хоккейной, что про это говорить то ??
а хоккеисты более мощные и габаритные, на массе. Но сравнение пробега никак не говорит о большей сложности того или другого вида спорта.
Сравнивать абсолютно разные виды - бессмысленно !!!
Боксëры пешком по рингу ходят, штангисты вообще не ходят, когда вес берут ))
ОтветРэд Вайт
снова эта тема, теперь нашего спартача журналисты подтянули, чтобы форсить кем то по глупости начатое ! футболисты потому и сухие, поле больше площадки хоккейной, что про это говорить то ?? а хоккеисты более мощные и габаритные, на массе. Но сравнение пробега никак не говорит о большей сложности того или другого вида спорта. Сравнивать абсолютно разные виды - бессмысленно !!! Боксëры пешком по рингу ходят, штангисты вообще не ходят, когда вес берут ))
Он сравнивал не сложность видов спорта а энергозатратность, из того что я читал и видел от спортсменов могу привести в пример разговор Овечкина в фонтуре с Аршавиным и Филатовым :
Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в беседе с бывшим форвардом клубов КХЛ и НХЛ Никитой Филатовым и экс-форвардом сборной России по футболу Андреем Аршавиным вспомнил о своём матче за футбольное «Динамо». В 2022 году хоккеист отметился забитым мячом в товарищеской встрече с «Амкалом» (5:0).

Аршавин: Женя Малкин сказал, что футбол сложнее хоккея. Ты так считаешь или нет?

Овечкин: 100%. Потому что я поиграл на профессиональном уровне, чуть не сдох [на разминке]. И я понял, что просто физически для меня было очень тяжело. К этому нужно привыкнуть, понимаешь? То есть ты с самого детства начинаешь играть в футбол, ты пробежался туда-сюда, это для вас нормально. А для нас – нет, у нас отрезки.

Аршавин: Не, ну как, туда-сюда тоже бегали. У меня тоже отрезок был.

Филатов: Он сказал, что играл 10 минут из 90, но играл так, чтобы его не заменили в оставшиеся 80. То есть играл хорошо.

Аршавин: Это тоже искусство.

Овечкин: Лучший в своё время.

Аршавин: А ты представляешь, чтобы в футболе доиграл до 40 лет?

Овечкин: Нет, конечно.
ОтветИван Смирнов
Он сравнивал не сложность видов спорта а энергозатратность, из того что я читал и видел от спортсменов могу привести в пример разговор Овечкина в фонтуре с Аршавиным и Филатовым : Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в беседе с бывшим форвардом клубов КХЛ и НХЛ Никитой Филатовым и экс-форвардом сборной России по футболу Андреем Аршавиным вспомнил о своём матче за футбольное «Динамо». В 2022 году хоккеист отметился забитым мячом в товарищеской встрече с «Амкалом» (5:0). Аршавин: Женя Малкин сказал, что футбол сложнее хоккея. Ты так считаешь или нет? Овечкин: 100%. Потому что я поиграл на профессиональном уровне, чуть не сдох [на разминке]. И я понял, что просто физически для меня было очень тяжело. К этому нужно привыкнуть, понимаешь? То есть ты с самого детства начинаешь играть в футбол, ты пробежался туда-сюда, это для вас нормально. А для нас – нет, у нас отрезки. Аршавин: Не, ну как, туда-сюда тоже бегали. У меня тоже отрезок был. Филатов: Он сказал, что играл 10 минут из 90, но играл так, чтобы его не заменили в оставшиеся 80. То есть играл хорошо. Аршавин: Это тоже искусство. Овечкин: Лучший в своё время. Аршавин: А ты представляешь, чтобы в футболе доиграл до 40 лет? Овечкин: Нет, конечно.
и ?
Не надо вообще сравнивать разные виды спорта - это бессмысленно !
Я об этом и сказал и уже без отсылки именно к Ледяхову, а в целом.
Марафонец тоже более энергозатратно проводит дистанцию, а спринтер 10 секунд бежит. Это не означает, что марафон сложнее спринта и достижения в нем требует меньше пролитого пота, тренировок, упорства. А о "сложности" я упомянул именно потому, что с этого весь сра4 в СМИ и начался, мол какой спорт сложнее и кто круче.
Покажите мне этого игрока, кто бегает все 90мин. ?))) Что ни матч, то стадо беременных тараканов изображают атаку...
Ответfeodalic
Покажите мне этого игрока, кто бегает все 90мин. ?))) Что ни матч, то стадо беременных тараканов изображают атаку...
В среднем за матч футболисты набегивают 9-12 км , т.е. средняя скорость до 8 км/час ( 1 км за 5 мин ),
Рекорд якобы принадлежит Брозовичу 16,3 км (чм 2018) , но + дополнительный тайм.
В футболе 25 человек в составе, некоторые вообще на поле не появляются за весь чемпионат, запасной вратарь чисто для галочки. Если состав почаще ротировать, можно и играть наверное почаще, чем ныть что два матча в неделю очень тяжело.
Ответmantruck
В футболе 25 человек в составе, некоторые вообще на поле не появляются за весь чемпионат, запасной вратарь чисто для галочки. Если состав почаще ротировать, можно и играть наверное почаще, чем ныть что два матча в неделю очень тяжело.
В Англии до недавнего времени так и было. Сначала - чемпионат, на следующий день - переигровка в Кубке.
это российские футболисты не могут сыграть, не стоит обобщать)))
показательно, что о сложности футбола высказываются сами футболисты, которые, в принципе, не могут играть в хоккей не на каком уровне, в отличие от хоккеистов, которые в большинстве своем, в футбол играть умеют и играют регулярно
Коньки же сами едут. По-щучьему велению, по-моему хотению везите сани меня к Царю. В Виго.
Нельзя сравнивать.Два разных вида спорта.Хоккеист в защите,форма не лёгкая,плюс на коньках и с клюшкой,не забываем силовые приёмы.Поэтому и смены меньше.Думаю если всё учесть,энергозатратность примерно одинаковая.Хотя футболист может пол игры и проходить а не пробегать,особенно в нашем футболе.Хоккеист так не сможет бегать надо всю смену.Площадка в разы меньше чем в футболе и все на виду.Сравнивать нет смысла.
ОтветDexterrrrrrrrrr
Нельзя сравнивать.Два разных вида спорта.Хоккеист в защите,форма не лёгкая,плюс на коньках и с клюшкой,не забываем силовые приёмы.Поэтому и смены меньше.Думаю если всё учесть,энергозатратность примерно одинаковая.Хотя футболист может пол игры и проходить а не пробегать,особенно в нашем футболе.Хоккеист так не сможет бегать надо всю смену.Площадка в разы меньше чем в футболе и все на виду.Сравнивать нет смысла.
Да всё посчитано давно за нас! В Евро футболе бегают в среднем около 10 км., в Южноамериканском около 8-ми. За 90 мин.! Всё кажется этим можно сказать:) В кроссовочках от пумы и тд, без силовой борьбы, но вот матч-матч играть не могут. Кстати хоккеистам матч-матч как-бы тяжко тоже, но они не ноют. При этом набеги конкретные по километражу у топ-хокков, например МакДака, Капризова или Хьюза тоже под 10 км., МакДак кажется первый, потом эти ребята из Миннисоты и так далее:)
Ответrereg84
Да всё посчитано давно за нас! В Евро футболе бегают в среднем около 10 км., в Южноамериканском около 8-ми. За 90 мин.! Всё кажется этим можно сказать:) В кроссовочках от пумы и тд, без силовой борьбы, но вот матч-матч играть не могут. Кстати хоккеистам матч-матч как-бы тяжко тоже, но они не ноют. При этом набеги конкретные по километражу у топ-хокков, например МакДака, Капризова или Хьюза тоже под 10 км., МакДак кажется первый, потом эти ребята из Миннисоты и так далее:)
Согласен с вами.Одно уточнение.Футболист и походить может,а хоккеисты которых вы перечислили,носятся каждую смену.И км.набегают как в футболе.Нет смысла сравнивать,журналюги спецом вкидывают такие сравнения.Разные виды спорта однозначно.
Странно, мы с пацанами по юности весь день играли в футбол а на следующий день выходили гулять и снова играли. А тут после 90 минут отдохнуть надо (при этом ходя 2/3 матча пешком)
ОтветВасилиус
Странно, мы с пацанами по юности весь день играли в футбол а на следующий день выходили гулять и снова играли. А тут после 90 минут отдохнуть надо (при этом ходя 2/3 матча пешком)
Ты реально не понимаешь что у вас уровень интенсивности и нагрузок, скажем там так, чуть-чуть ниже?
ОтветRtautrtrtgf
Ты реально не понимаешь что у вас уровень интенсивности и нагрузок, скажем там так, чуть-чуть ниже?
Ты уверен что ниже? Да мы носились похлеще этих пешеходов
Он бы это грузчиками рассказал, работающим по 10-12 часов пять дней в неделю.
ОтветВиктор
Он бы это грузчиками рассказал, работающим по 10-12 часов пять дней в неделю.
ну мы конечно с нетерпением ждем каждого выступления грузчиков. покупаем абонементы, мля..
ОтветВиктор
Он бы это грузчиками рассказал, работающим по 10-12 часов пять дней в неделю.
Это другое. Они не бегают и курят.
Допустим, его утверждение верно. Тогда футболисты в Европе, которые могут играть через 3-4 дня, меньше напрягаются, чем наши, которые, по факту, не могут долго играть в таком режиме? Логика у него ниже плинтуса какая-то...
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