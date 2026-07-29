Игорь Ледяхов: «Футбол чуть более энергозатратный, чем хоккей. В футболе ты не можешь сыграть матч на следующий день, если отбегал 90 минут»

Игорь Ледяхов: футбол все-таки чуть более энергозатратный, чем хоккей.

Бывший футболист «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о нагрузках в футболе и хоккее.

«Футболисты все-таки бегают чуть побольше, чем минуту. Футболисты на спринтах меньше работают, чем хоккеисты.

Футбол и хоккей – это два очень сложных вида спорта. Чтобы сделать выводы, кто более энергозатратный, надо проводить исследования. Так что причину спора я не очень понимаю.

Понятно, что футболисты будут защищать свой вид спорта, хоккеисты – свой. Не стоит даже обсуждать сложность. Но в футболе ты не можешь сыграть матч на следующий день, если ты отбегал 90 минут.

В хоккее играют за счет скольжения, много матчей в том же плей-офф. Наверное, футбол все-таки чуть более энергозатратный вид спорта, чем хоккей», – сказал Ледяхов.

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