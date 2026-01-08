Любушкин подрался с Дьюхэймом в матче «Далласа» с «Вашингтоном». Российского защитника несколько раз ударили по затылку

Любушкин подрался с Дьюхэймом в матче «Далласа» с «Вашингтоном».

Российский защитник «Далласа » Илья Любушкин подрался с форвардом «Вашингтона» Брэндоном Дьюхэймом в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:1).

Инцидент произошел в середине второго периода. Хоккеисты сбросили перчатки после вбрасывания.

Дьюхэйм взял более удачный захват и начал наносить удары, Любушкин оказался спиной к сопернику. Тогда форвард «Вашингтона » еще несколько раз ударил оппонента по затылку.

Защитник «Старс» попытался развернуться и ответить, но оказался на льду, а Дьюхэйм прижал его сверху.

Отметим, что драке предшествовала стычка между этими двумя хоккеистами в начале второго периода.