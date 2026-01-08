Любушкин подрался с Дьюхэймом в матче «Далласа» с «Вашингтоном». Российского защитника несколько раз ударили по затылку
Любушкин подрался с Дьюхэймом в матче «Далласа» с «Вашингтоном».
Российский защитник «Далласа» Илья Любушкин подрался с форвардом «Вашингтона» Брэндоном Дьюхэймом в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:1).
Инцидент произошел в середине второго периода. Хоккеисты сбросили перчатки после вбрасывания.
Дьюхэйм взял более удачный захват и начал наносить удары, Любушкин оказался спиной к сопернику. Тогда форвард «Вашингтона» еще несколько раз ударил оппонента по затылку.
Защитник «Старс» попытался развернуться и ответить, но оказался на льду, а Дьюхэйм прижал его сверху.
Отметим, что драке предшествовала стычка между этими двумя хоккеистами в начале второго периода.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
