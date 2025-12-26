Дёмин о встрече с Овечкиным: «Человек такого уровня остается простым и обычным в общении – это сильно меня поразило. Я под большим впечатлением, его внимание – бесценно»
Баскетболист «Бруклина» Егор Дёмин поделился мнением о встрече с Александром Овечкиным. Они увиделись в середине ноября, когда капитан «Вашингтона» посетил матч с НБА с участием российского игрока.
– Из твоего телеграм-канала мы узнали о твоей встрече с Ови. О чем успели поговорить?
– Да, сама встреча, конечно, была очень памятной для меня. Александр – один из самых больших спортсменов, в принципе, во всем мире, и тем более в России.
Нам удалось пересечься после игры, и то недолгое общение, внимание Александра, его мамы Татьяны Николаевны для меня бесценны. Это дало мне понимание, как человек такого высокого уровня остается настолько простым и обычным в плане общения. Это сильно поразило меня.
Я под большим впечатлением после этой встречи, – сказал Дёмин.
«Новый год буду встречать с мамой и котом». Егор Дёмин придумал конкурс для всех