Дёмин о встрече с Овечкиным: «Человек такого уровня остается простым и обычным в общении – это сильно меня поразило. Я под большим впечатлением, его внимание – бесценно»

Дёмин о встрече с Овечкиным: я под впечатлением, его внимание – бесценно.

Баскетболист «Бруклина » Егор Дёмин поделился мнением о встрече с Александром Овечкиным . Они увиделись в середине ноября, когда капитан «Вашингтона » посетил матч с НБА с участием российского игрока.

– Из твоего телеграм-канала мы узнали о твоей встрече с Ови. О чем успели поговорить?

– Да, сама встреча, конечно, была очень памятной для меня. Александр – один из самых больших спортсменов, в принципе, во всем мире, и тем более в России.

Нам удалось пересечься после игры, и то недолгое общение, внимание Александра, его мамы Татьяны Николаевны для меня бесценны. Это дало мне понимание, как человек такого высокого уровня остается настолько простым и обычным в плане общения. Это сильно поразило меня.

Я под большим впечатлением после этой встречи, – сказал Дёмин.

