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  4. Алексей Красиков: «Связка Гусева и Тамбиева может быть как невероятным успехом, так и огромным провалом. Тренер не будет отходить от своих хоккейных понятий, он делает быстрые команды»

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Алексей Красиков: «Связка Гусева и Тамбиева может быть как невероятным успехом, так и огромным провалом. Тренер не будет отходить от своих хоккейных понятий, он делает быстрые команды»
Красиков высказался о том, может ли Гусев встроиться в систему Тамбиева.

Экс‑голкипер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Красиков поделился мнением о том, может ли форвард Никита Гусев встроиться в систему нового тренера «Динамо» Леонида Тамбиева.

– Переговоры между Гусевым и «Динамо» продолжаются. Как считаете, может ли встроиться в систему Тамбиева с быстрым отходом в оборону Гусев, который не очень силен в этом компоненте игры?

– Тут может быть несколько вариантов развития событий. Связка Гусева и Тамбиева может быть как невероятным успехом, так и огромным провалом.

Никто не спорит с тем, что Гусев – невероятный мастер. Но Тамбиев не будет отходить от своих хоккейных понятий. Он делает быстрые команды, которые летают по полю. Конечно, многое будет зависеть от того, как тренер найдет общий язык с хоккеистом, и как игрок будет воспринимать замечания. Получится ли подобрать звено для Никиты.

Да, Гусев не очень любит бегать назад. Но его всегда могут подстраховать люди с более подвижным стилем игры, при этом важно, чтобы такие хоккеисты подходили Гусеву «по мозгам». Тогда за прекрасные передачи Гусева в нападении партнеры будут отдавать ему долг, где‑то отрабатывая в оборону за двоих, и это будет тотальный успех.

У Тамбиева в команде появится мастер, который решает исходы игр, а сам Гусев будет продолжать играть в свой хоккей. Но если произойдет так, что от Никиты будут требовать делать то, что он не хочет, все превратится в провал, – сказал Красиков.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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