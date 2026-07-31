«Ак Барс» подписал пробный контракт с Максимом Быковым

Максим Быков пройдет просмотр в «Ак Барсе».

Нападающий Максим Быков заключил пробный контракт с «Ак Барсом».

24-летний форвард примет участие в тренировочных сборах.

Быков – воспитанник системы «Ак Барса ». Минувший сезон он провел в составе «Нефтяника» и набрал 58 (30+28) очков в 74 матчах.

В Фонбет Чемпионате КХЛ на счету нападающего 37 игр и 5 (4+1) очков.